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像踩在雲端上！Mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋問世 浮誇鞋底讓人過目難忘

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋。圖／摘自mizuno instagram
Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋。圖／摘自mizuno instagram

Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋，擁有宛如泡泡集合體的彈性中底，讓人印象深刻。而adidas運用4D列印技術完成的ULTRA4D跑鞋，今年也曝光了新配色版本，勢必又要在潮流圈掀起討論。

以「Right Here Right Now」概念而設的mizuno RHRN ENERZY潮鞋，是品牌跨入襪套式設計的款式。第一代採用了類似彈簧的結構中底，就讓不少人驚艷。而近期曝光的二代RHRN ENERZY鞋，則搭載了回彈性十足的ENERZY CORE中底，而且mizuno還刻意讓外觀型塑出雲朵的意象，象徵了穿上就如同踩在雲端般的舒適。此外，優化過後的版本，也改良了透氣性，更不會悶熱，並提升流行感，利用條紋與藍、白和紅色拼接出襪套部分，目前僅限於原宿的Mizuno期間限定概念店、mita sneakers、Beams指定店舖銷售。

mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋，搭載了ENERZY CORE中底，外觀型塑出雲朵的意象。圖／摘自mizuno instagram
mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋，搭載了ENERZY CORE中底，外觀型塑出雲朵的意象。圖／摘自mizuno instagram

另外，adidas全新的ULTRA4D跑鞋也同樣備受矚目，使用Ultraboost 1.0極具代表性的Primeknit針織鞋面，必以Futurecraft 4D中底科技取代BOOST中底，強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，提供能量回饋，也是兩大系列的招牌功能結合之作。而且還把UltraBOOST的經典紫、黑配色移植到ULTRA4D鞋款上，鞋後跟則加入標誌性藍紫色TPU穩定片，並使用金屬質地「ULTRA 4D」字樣予以點綴。無論功能與外觀都是街頭潮流造型，與實際登上賽場的最佳選擇。

Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋。圖／摘自mizuno instagram
Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋。圖／摘自mizuno instagram

mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋，搭載了ENERZY CORE中底，外觀型塑出雲朵的意象。圖／摘自mizuno instagram
mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋，搭載了ENERZY CORE中底，外觀型塑出雲朵的意象。圖／摘自mizuno instagram

adidas Ultra 4D跑鞋7,800元。圖／adidas提供
adidas Ultra 4D跑鞋7,800元。圖／adidas提供

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