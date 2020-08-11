輕塩妝、赤茶妝 日系秋彩吹起安定人心的從容沉穩美

新冠肺炎疫情來得又兇又猛，2020年全球都不平靜，這波疫情在下半年還會帶給人們生活上什麼樣的驟變，不得而知。但，人們的心靈渴望關懷、溫暖，還有愛，這份許多人心底深處的念想，成了日本彩妝品牌THREE今年秋冬彩妝的發想靈感，呈現寬容的眼神、堅強自信的唇彩，要以從容沉穩的妝感，面對接下來的每一天。

彩妝師張睿指出，今年秋冬THREE引領的彩妝趨勢是不經意的彩粧感，不刻意但又精緻的妝容，可藉由彩妝呈現出自我個人風格，但又不過度掩蓋自身，讓舉手投足散發著優雅和自信，卻看起來自然隨性。

在彩妝單品部分，今年秋冬THREE首次推出4格全是霜狀質地的「魅光幻眸眼彩盒ALLY」，雖然4種顏色都有著不同大小的珠光，變化為4種不同層次的霜狀質感，互相疊擦可輕鬆融合，一點不違合，可打造出零界線的漸層與澄澈的透明妝感，以及從容的神情，且霜狀質地也格外服貼，不掉粉。

唇膏則是今年秋冬的另一彩妝重點，THREE共推出「我型謎霧光唇膏」和「我色輕潤光唇膏」二款不同妝感的唇膏，共6色。每色都蘊含品牌獨特低飽和度的灰調，讓黃皮膚擦上，也能展現出透明感，搭配9種植物精華質地，訴求即使是霧面也不會感到到沉重，能夠柔滑自信的上妝。

至於今年秋冬如何挑選唇膏色彩？張睿表示，只要注重臉部色彩的平衡感，就能打造隨興不造作的妝容，而THREE的主打色是柔情的陽光蜜桃（11）和歡快熱情的奶霜紅栗（10）。

THREE還推出全新的「睫毛膏卸除滋養霜」，訴求如同塗擦睫毛膏般，即可將霜狀卸除成分塗擦於睫毛上，連防水型睫毛膏都能卸除，並加入多達10種的植物油，是一款美妝市場上相當獨特的睫毛專用筆狀卸妝霜，卸妝同時滋養睫毛。