7-11「哈根達斯超級好康」來了！迷你杯、雪糕任選3入特價 最狂18杯迷你杯999元
夏天吃冰除了圖清涼，用優惠價入手心情也會更舒爽，愛吃哈根達斯的人可別錯過這個好機會，7－ELEVEN將於8月12日至8月25日祭出「哈根達斯寵愛價」優惠活動，連續兩周迷你杯、雪糕全品項任選3入特價199元（迷你杯原價105～115元、雪糕原價105元），購買3入雪糕、迷你杯更加贈指定品脫100元折價券（限8月26日至9月22日期間使用），並且首次推出歷年來最超值優惠活動，18杯哈根達斯迷你杯特價999元、口味任選，等於一杯僅約56元，快去7－ELEVEN門市買一波！
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