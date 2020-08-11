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身份證有「TOKIYA18」任一字 陶板屋「肉量升級25％」
王品旗下的「陶板屋」，於今年邁入第18個年頭。為慶祝18歲生日，即日起只要身份證字號中有「T、O、K、I、Y、A」或「1、8」，即可免費享指定主餐「肉品增量25%」的優惠。
選用當令食材搭配日式手法，推出一系列和風洋食料理的「陶板屋」，乃是王品旗下的經典品牌，目前在全台北中南共有33間門市， 店內供應有多款創作料理套餐與蔬食料理套餐。為慶祝18歲生日，即日起至8月18日期間，身份證字號中包含有陶板屋英文「T、O、K、I、Y、A」或「1、8」的任一字母或數字，就可享「香蒜瓦片牛肉」或「嫩煎豚排」，免費肉量加量25%的優惠。
另外，陶板屋也邀請溫昇豪擔任品牌大使，親自參與劇本討論、拍攝等作業，推出「無私的親情」、「傳承的美好」、「雋永的愛情」等3支品牌年度形象影片，主題均是取材自陶板屋所發生的真實故事。同時，影片中也藏著生日彩蛋，民眾觀賞完所有影片，解鎖活動密碼，就有機會獲得陶板屋「和風套餐四人券」或「和風套餐買1送1電子券」。
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