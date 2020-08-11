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全臉都能賣！許光漢最強撩妹靠「唇膏」筆記#Cranberry

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Bobbi Brown迷戀輕吻唇膏 #Cranberry愛心塗鴉限量外包裝／1,060元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown迷戀輕吻唇膏 #Cranberry愛心塗鴉限量外包裝／1,060元。圖／Bobbi Brown提供

當紅小生許光漢又有新代言了，這回他居然接下Bobbi Brown的唇膏代言，全新廣告中，許光漢深情又帥氣現身，擦上迷戀輕吻唇膏，色好大公開就是「#Cranberry」，嘟嘟又迷人的嘴唇，讓網友們都暈了，大呼「好想親喔！」

今年3月，M·A·C才宣布許光漢為殺手氣墊超持妝全能氣墊粉餅、活力水噴霧代言，拍攝一系列帥氣形象照，沒想到才過沒多久，馬上又為同集團，另一彩妝品牌Bobbi Brown的唇膏代言，另外他還有頭髮代言的KERASTASE巴黎卡詩，果然堪稱全臉都能賣。

許光漢最愛的唇膏就是迷戀輕吻唇膏，色號#Cranberry是日常生活最能百搭的顏色，許光漢擦上同色號嘴唇，瞬間氣色變好又迷人，顯然連男生都能用，今年七夕，#Cranberry還推出愛心塗鴉限量外包裝。

迷戀輕吻唇膏內含天然蜂蠟、維他命E、C，滋潤度十足。在7月也新推出奶茶可可色系，共有10款新色，從玫瑰裸粉到可可裸棕都有。

許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
Bobbi Brown迷戀輕吻唇膏 #Cranberry愛心塗鴉限量外包裝／1,060元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown迷戀輕吻唇膏 #Cranberry愛心塗鴉限量外包裝／1,060元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
Bobbi Brown輕吻迷戀唇膏新色試色。圖／摘自IG
許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
許光漢為Bobbi Brown唇膏代言。圖／摘自IG
許光漢超迷人的雙唇，讓粉絲大呼想親。圖／摘自IG
許光漢超迷人的雙唇，讓粉絲大呼想親。圖／摘自IG

可可 巴黎

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