蕭邦頂級珠寶腕表展秀絕美祖母綠 訴說永續珠寶美學
瑞士頂級品牌蕭邦（CHOPARD）自瑞士引進30件頂級珠寶腕表，呈現創新的設計理念及百年的精湛手工技藝，自即日起至8月17日止於台北101購物中心的蕭邦專賣店展出，並於8月19日起至9月13日止移師遠東SOGO敦化館蕭邦專賣店展出，為炎炎夏日帶來視覺的豐盛饗宴。
這次引進多件台灣頂級客戶最鍾愛的祖母綠與優質美鑽。產量極為稀少的祖母綠因豐潤碧綠的色澤飽滿而特別迷人，蕭邦今年帶來一款全球僅此一件的高級珠寶系列耳環，以獲公平採礦18K白金鑲嵌單顆枕形切割7.27克拉與6.14克拉哥倫比亞祖母綠，配襯如花瓣般的欖尖形切割鑽石，以雅緻古典而華麗的設計突顯祖母綠本身雍容的貴族氣質。
此外，鑽石本質的純粹澄淨以及完美切割所折射出來的光芒一直是珠寶蒐藏家最基本卻也最極致的追求。曾於坎城影展亮相的蕭邦高級珠寶系列手環，便以鉑金材質鑲嵌總重達93.2克拉的325顆欖尖形切割鑽石，晶瑩皎潔、貴氣十足。
多件展出傑作也同時為綠地毯Green Carpet系列作品，包括祖母綠耳環、紅寶石項鍊等，體現品牌致力永續發展的努力成果。自2013年起，蕭邦便在其所贊助的坎城電影節參與「The Journey to Sustainable Luxury」計劃，希望能為奢侈產業創建一個可持續發展的標準架構。也為從供應鏈開始改變奢侈品產業，蕭邦採用產自責任採礦聯盟（Alliance for Responsible Mining,ARM）支持的南美礦區黃金，確保原料源於公平貿易，其生產亦符合社會責任、環保和倫理道德標準。
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