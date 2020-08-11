快訊

阿查爾訪台對陸構成威脅？龐培歐批：代表中共有多脆弱

香港紙貴！反國安法《蘋果》爆賣763% 第二波恐懼將至？

蕭邦頂級珠寶腕表展秀絕美祖母綠 訴說永續珠寶美學

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦Happy Diamonds系列腕表，18K白金與玫瑰金鑲嵌40顆圓型切割紅寶石共14.17克拉、鑽石，988萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列腕表，18K白金與玫瑰金鑲嵌40顆圓型切割紅寶石共14.17克拉、鑽石，988萬元。圖／蕭邦提供

瑞士頂級品牌蕭邦（CHOPARD）自瑞士引進30件頂級珠寶腕表，呈現創新的設計理念及百年的精湛手工技藝，自即日起至8月17日止於台北101購物中心的蕭邦專賣店展出，並於8月19日起至9月13日止移師遠東SOGO敦化館蕭邦專賣店展出，為炎炎夏日帶來視覺的豐盛饗宴。

這次引進多件台灣頂級客戶最鍾愛的祖母綠與優質美鑽。產量極為稀少的祖母綠因豐潤碧綠的色澤飽滿而特別迷人，蕭邦今年帶來一款全球僅此一件的高級珠寶系列耳環，以獲公平採礦18K白金鑲嵌單顆枕形切割7.27克拉與6.14克拉哥倫比亞祖母綠，配襯如花瓣般的欖尖形切割鑽石，以雅緻古典而華麗的設計突顯祖母綠本身雍容的貴族氣質。

此外，鑽石本質的純粹澄淨以及完美切割所折射出來的光芒一直是珠寶蒐藏家最基本卻也最極致的追求。曾於坎城影展亮相的蕭邦高級珠寶系列手環，便以鉑金材質鑲嵌總重達93.2克拉的325顆欖尖形切割鑽石，晶瑩皎潔、貴氣十足。

多件展出傑作也同時為綠地毯Green Carpet系列作品，包括祖母綠耳環、紅寶石項鍊等，體現品牌致力永續發展的努力成果。自2013年起，蕭邦便在其所贊助的坎城電影節參與「The Journey to Sustainable Luxury」計劃，希望能為奢侈產業創建一個可持續發展的標準架構。也為從供應鏈開始改變奢侈品產業，蕭邦採用產自責任採礦聯盟（Alliance for Responsible Mining,ARM）支持的南美礦區黃金，確保原料源於公平貿易，其生產亦符合社會責任、環保和倫理道德標準。

蕭邦紅地毯系列戒指，獨一無二之作，18K白金戒指鑲嵌圓型切割1.89克拉紅寶石與鑽石，433萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列戒指，獨一無二之作，18K白金戒指鑲嵌圓型切割1.89克拉紅寶石與鑽石，433萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L'Heure Du Diamant系列鑽表，274萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L'Heure Du Diamant系列鑽表，274萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦自即日起至9月13日止於台北專賣店上舉辦高級珠寶暨腕表展。圖／蕭邦提供
蕭邦自即日起至9月13日止於台北專賣店上舉辦高級珠寶暨腕表展。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列手鍊，鉑金鑲嵌欖尖形切割325顆93.2克拉鑽石，2,341萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列手鍊，鉑金鑲嵌欖尖形切割325顆93.2克拉鑽石，2,341萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦綠地毯系列耳環，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌單顆11.66克拉祖母綠，單顆10.21克拉祖母綠、鑽石，1,714萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦綠地毯系列耳環，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌單顆11.66克拉祖母綠，單顆10.21克拉祖母綠、鑽石，1,714萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列耳環，獨一無二之作，獲公平採礦18K白金耳環鑲嵌枕形切割單顆7.27克拉祖母綠與6.14克拉祖母綠、鑽石，3,073萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列耳環，獨一無二之作，獲公平採礦18K白金耳環鑲嵌枕形切割單顆7.27克拉祖母綠與6.14克拉祖母綠、鑽石，3,073萬元。圖／蕭邦提供

珠寶 瑞士 品牌

延伸閱讀

用鑽石捕捉蝴蝶的幻影！GRAFF新蝴蝶珠寶輕盈停駐

鮮肉天王暗燈才脫衣服 Ella不滿嗆聲了

七夕情人節 蕭邦翩翩蝴蝶愛心比翼TASAKI摘星獻愛

章子怡神美！ 蕭邦全新Happy Spirit珠寶「圓滿」加分

相關新聞

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

即將於8月24日公佈的「台北台中米其林指南 2020」，8月11日率先公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）名單...

史努比大臉主題 The Marc Jacobs相機包可愛到想包色！

今年是以「史努比」聞名的《PEANUTS花生漫畫》70歲生日，很多品牌都輪番推出相關的聯名商品搶市，之前就已經陸續打造多...

【食•尚新美學3】紐約最好吃漢堡店Shake Shack 為何髮夾彎恢復收小費

「不收小費的實驗結束了」！7月下旬美國紐約餐飲相關網站傳出這個大消息，新聞焦點是旗下擁有知名餐廳昔客堡（Shake Shack）的聯合餐飲集團。

像踩在雲端上！Mizuno二代RHRN ENERZY潮鞋問世 浮誇鞋底讓人過目難忘

Mizuno跨足襪套式鞋款，推出二代RHRN ENERZY潮鞋，擁有宛如泡泡集合體的彈性中底，讓人印象深刻。而adida...

7-11「哈根達斯超級好康」來了！迷你杯、雪糕任選3入特價　最狂18杯迷你杯999元

夏天吃冰除了圖清涼，用優惠價入手心情也會更舒爽，愛吃哈根達斯的人可別錯過這個好機會，7－ELEVEN將於8月12日至8月...

身份證有「TOKIYA18」任一字 陶板屋「肉量升級25％」

王品旗下的「陶板屋」，於今年邁入第18個年頭。為慶祝18歲生日，即日起只要身份證字號中有「T、O、K、I、Y、A」或「...

全臉都能賣！許光漢最強撩妹靠「唇膏」筆記#Cranberry

當紅小生許光漢又有新代言了，這回他居然接下Bobbi Brown的唇膏代言，全新廣告中，許光漢深情又帥氣現身，擦上迷戀輕...

蕭邦頂級珠寶腕表展秀絕美祖母綠 訴說永續珠寶美學

瑞士頂級品牌蕭邦（CHOPARD）自瑞士引進30件頂級珠寶腕表，呈現創新的設計理念及百年的精湛手工技藝，自即日起至8月1...

台中21名店入選米其林必比登 樂沐新品牌Gubami也上榜

「台北台中米其林指南2020」將於8月24日在台中國家歌劇院公布，今日公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單...

日雜控撿便宜 台隆手創館復興店出清特賣6.2折起

台隆手創館復興店將於8月12日至8月26日在SOGO復興館8樓City Hall推出「振興夏日季改裝出清特賣」，折扣最低...

超涼感沐浴可澆熄老公慾火？泌尿醫師：會有反效果

天氣悶熱，有網友上網分享用超涼洗髮精洗身體能有效消暑，還原本「性」致勃勃變成六根清淨，推薦「人妻老婆今晚不想要就叫老公去...

徐睿知《雖然是精神病但沒關係》穿21萬維多利亞晚宴裙 撞衫迪麗熱巴

《雖然是精神病但沒關係》已圓滿大結局，徐睿知在第15集對於金秀賢為她受傷深感歉疚，希望金秀賢離她遠一點以免再遭殃，她身穿...

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

降雨範圍擴大！米克拉颱風逼近 17縣市大雨特報

口罩搶購潮再現 美廉社13日起開放5萬盒醫用口罩預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。