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台中21名店入選米其林必比登 樂沐新品牌Gubami也上榜

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。圖／取自Gubami臉書
台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。圖／取自Gubami臉書

「台北台中米其林指南2020」將於8月24日在台中國家歌劇院公布，今日公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，共有台北31間店家、23間街頭小吃上榜，合計54間；台中共有21間上榜，其中台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選。

台北入選必比登推介的店家中，新入選包括提供北印菜色的「泰姬」，還有已傳承至第三代的「一甲子餐飲」，販售焢肉飯、麻豆碗粿等；另還有華西街夜市內的「昶鴻麵點」、「源芳刈包」，錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」、南機場夜市的「吾旺再季」（原：松青潤餅），都是遷址後再次入圍。

台中入選必比登推介的店家共有21間，其中有10間台菜餐廳。包括販售草袋飯的「范記金之園」，還有以龍眼木燻烤黑羽土雞製成甕缸雞的「東山棧」，以及提供豬腳料理的「富鼎旺」、「富狀元豬腳」。另外「溫叨」、「富貴亭」、「東方龍」、「三喜食堂」、「馨苑」、「彭城堂」等店家也都入選。

台中的火鍋、麵食也有店家上榜。供應砂鍋粥的「台客燒肉粥」，還有販售溫體牛肉火鍋的「尚牛二館」，以及老字號的「上海未名麵點」、「阿坤麵」。另外還有「陸園」、「滬舍餘味」、「京華煙雲」、「沁園春」、「新月梧桐」等上海、江浙菜系的餐廳入榜。「淇里思 （西區）」則是台中唯一一間以印度料理上榜的餐廳。

其中，台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。店家以「牛肉麵」台語諧音為名，清燉牛肉麵用的是宮崎和牛搭配特製細麵，紅燒牛肉麵則以加拿大帶骨牛小排搭配特製粗麵，兩者都是每日限量供應。

台中市府表示，今年《米其林指南》評鑑發表會選在台中國家歌劇院舉行， 這不僅是台灣第3版的美食評鑑，也將是台中美食文化的一個里程碑。米其林官方8月24日下午1時透過官方臉書「台灣米其林指南」，或YouTube「亞洲米其林指南」直播公布名單，民眾可一同關注最新消息。

米其林 夜市

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