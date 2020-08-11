日雜控撿便宜 台隆手創館復興店出清特賣6.2折起
台隆手創館復興店將於8月12日至8月26日在SOGO復興館8樓City Hall推出「振興夏日季改裝出清特賣」，折扣最低6.2折起。
正值國內旅遊熱潮，現場集結各式外出涼夏好物、旅遊收納用品以及美容小物，折扣最低6.2折起，台隆獨家商品包括，舒柔去角質潔顏手套(小型/特別組)，原價900元(1個)/1,600元(1個)，特價690元(1個)/1,150元(1個)。
北海道牛乳面膜3枚入原價360元，特價299元；表布防水塗層加工的小物收納包原價260元，特價169元；KINYO復古無段式桌扇(多色) 原價599元，特價399元；ECOCARAT水壺乾燥棒每件原價450元，特價2件690元。
活動期間單筆消費滿1,500元送100元台隆抵用券、單筆消費滿3,000元再送400元滿額抵用券。
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