超涼感沐浴可澆熄老公慾火？泌尿醫師：會有反效果

天氣悶熱，有網友上網分享用超涼洗髮精洗身體能有效消暑，還原本「性」致勃勃變成六根清淨，推薦「人妻老婆今晚不想要就叫老公去洗這瓶」。不過泌尿科醫師表示存疑，因為理論上氣溫炎熱比較令人不想要肢體接觸，感覺涼爽恐怕只會更想要；若清潔用品含有酒精等刺激性成分，也可能導致龜頭受傷。

網友在某賣場消費者社團貼文指出，一時興起把某品牌平價洗髮精用來洗全身，結果「洗完的當下從火焰山直接進入北海道嚴寒地帶、電風扇一吹根本就是要穿羽絨衣了」。網友還發現洗完有消除性慾的附加效果，原本性致勃勃的老公「從比薩斜塔變成客家麻糬、比吃一整包超涼口香糖或抽涼菸還有用」。

書田診所泌尿科特約主任醫師殷約翰對此感到存疑。殷約翰表示，性功能和感覺有關，性慾的前期通常有一個性刺激，不論是視覺、聽覺、嗅覺，或是一個念頭，如果這個性刺激被抑制下來，可能影響性功能和性慾。涼感通常會令人感到很舒服，但陰莖勃起是靠血管，與皮膚感覺無關。

台灣男性醫學會理事長張宏江表示，很多人有「抽涼菸會倒陽」這個迷思，可能因此認為讓身體超涼也有同樣效果，但其實這種說法沒有科學根據。張宏江分析，沐浴劑是體外使用，經過皮膚吸收到體內的量是微乎其微，而且薄荷在藥理上也與陰莖充血或男性賀爾蒙無關。

張宏江表示，理論上天氣炎熱就會令人不想要肌膚接觸，因為又熱又黏、不舒服，如果身體涼爽了，反而會更想要擁抱等肌膚接觸，這個涼感秘方不但幫不了性致缺缺的人妻，恐怕還會有反效果。

張宏江提醒，泌尿科割包皮手術前，都會改用水性清潔劑做局部消毒，絕對不會用酒精，因為龜頭有粘膜構造。洗澡時切莫在男性生殖器使用含有酒精或刺激性物質的清潔用品，以免刺痛或灼傷。