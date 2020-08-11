台中購物節登錄前10名都買房 最高單筆2141萬元刷新紀錄

「2020台中購物節」自7月開跑至今，台中市長盧秀燕今天宣布登錄消費金額破42億元，並首次出現千萬級消費，經統計登錄消費前10名皆為購買房地產，最高單筆消費2141萬元、其次1055萬元，民眾精打細算，搭台中購物節熱潮，盼買房再中小豪宅、汽車等大獎！

台中市政府經濟發展局表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的方法之一，而房地產連動經濟效果大。

今年台中購物節排名前10名的高額消費都是購買房地產，第一名2141萬元、其次1055萬元、第三名960萬元、第四760萬元、第五720萬元、第六700.2萬元、第七693.84萬元、第八679萬元、第九665萬元，第十名594.46萬元。

避免高額消費包走大部分的中獎機會，產生不公平現象，經發局強調，去年第一屆購物節就設計單筆消費抽獎次數上限300次，今年第二屆兩倍增至600次，即消費超過30萬元或優惠合作店家超過10萬元，最多獲600次抽獎機會。

經發局指出，第二屆購物節在總獎值超過2000萬元加持下，截至8月9日止，台中購物節APP下載次數超過27萬次，民眾只要於8月31日前來台中消費，就有機會抽中房子。