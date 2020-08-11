徐睿知《雖然是精神病但沒關係》穿21萬維多利亞晚宴裙 撞衫迪麗熱巴
《雖然是精神病但沒關係》已圓滿大結局，徐睿知在第15集對於金秀賢為她受傷深感歉疚，希望金秀賢離她遠一點以免再遭殃，她身穿一件路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的連身裙，我見猶憐、不掩貴氣；而這同一件維多利亞風格短袖晚宴連身裙，也是早前迪麗熱巴登上大陸版《VOGUE》時所穿的服裝，堪稱是近期撞衫大熱款。
這件維多利亞風格短袖晚宴連身裙來自2020早秋系列，形象片集結了怪奇、復古、驚悚等風格，以電影海報的方式呈現，描繪叛逆風格、精緻工藝的衝突對比為主，品牌好友以此扮演封面人物或電影主角，徐睿知所穿的洋裝由珍妮佛康納莉（Jennifer Conelly）演繹，以香檳色真絲喬其紗為主面料，綴以白色蕾絲嵌飾領片、袖口，向維多利亞風格致敬，而迪麗熱巴在雜誌上的裝束則是加了一條路易威登Logo設計皮帶。
除了徐睿知和迪麗熱巴撞衫，日前路易威登首次進軍大陸辦秀，在上海發表2021春夏男裝時，產後首度復出時尚活動、身為嘉賓的「賭王兒媳」超模奚夢瑤，也是穿了這件早秋晚宴裙現身，連先生何猷君都在微博誇讚她「你美成這樣，說生過孩子都沒人信好嘛」；此外，歐陽娜娜也曾在宣傳這場大秀的影片中，穿上同一件裙裝，一衫連四撞，相當熱門。
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