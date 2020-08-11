MUJI無印良品行李箱「白色」新色登場 白灰配質感升級

由於輕巧好推，造型簡約耐看，MUJI無印良品的四輪硬殼止滑拉桿行李箱一直都是無印良品的人氣品，也擁有許多忠誠粉絲。繼去年11月改款上市後，現在在原本的深灰、米色、深藍、黑色4色外，全新推出「白色」新色，並有5種尺寸，台灣已可以買到，潔淨白色外觀搭配灰色邊條、拉桿，整體散發乾淨質感，勢必將掀起MUJI行李箱粉絲的關注。

MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱白色新款在色彩設計上，有別於過往僅變化箱體顏色，這次新款將側邊的防護邊條及拉桿、輪軸皆改為灰白色系，整體質感再提升。再加上選用質輕、強度高的100%聚碳酸酯素材，主打輕巧、耐用。拉桿箱具備止滑輪鎖設計，乘坐大眾運輸工具時，只要按下箱體上的按鈕即可保持拉桿箱穩定，不易傾倒滑動，讓旅途更輕鬆便利，這也是深受愛用者喜愛的設計。

四輪硬殼止滑拉桿箱白色新款共推出5種尺寸，建議可從出遊的天數挑選適合的尺寸：20L(17吋)適合2天一夜的出遊使用；36L(20吋)推薦給2至3天的小旅行；63L(26吋)適合5至6天的旅程；若長程外出7天以上，建議挑選88L(28吋)或105L(29吋)的拉桿箱。