卡地亞LOVE迎七夕 免費刻字藏兩人專屬秘密
一年一度的浪漫七夕情人節將至，卡地亞（CARTIER）見證無數中外名人戀情永恆的LOVE系列珠寶，手環提供免費刻字服務，可以是由字母組合成人名、 字句、日期，也可以是圖案，共三種字型可做選擇，為熱戀甜蜜的戀情刻畫專屬於彼此的珍貴秘密。
誕生於自由奔放的70年代，卡地亞的LOVE手環以藝術的手法昇華日常生活，後來延伸出全系列不同品項的設計，成為最膾炙人口的現代珠寶設計之一。LOVE手環的另外一個特點是需由兩個人協力合作才能配戴，具體地詮釋了愛情 的忠誠，將情人之間衷心的承諾與相屬的關係，巧妙地以愛的連結的意象呈現出來。
系出同門的JUSTE UN CLOU釘子系列，也承襲了將日常點滴昇華為不尋常的珍貴之物這樣的精神，今年更針對手腕纖細的女性，推出窄版鑲鑽的玫瑰金新作，選擇更加完整，可與另一半針對自己適合配的方式與習慣互相搭配，在保有獨一無二的自我的同時也互相配襯。
而針對想要選購對表的戀人，卡地亞完整的氣球系列提供豐富的選擇，得以自由搭配。經典的藍氣球（BALLON BLEU）系列，正面與背面都是渾圓弧形，配戴起來像是懸浮腕間的一顆氣球，辨識度特別高，中性的設計男女皆宜，而針對風格柔美的女性，則可搭配纖細白氣球（BALLON BLANC）腕表，象徵兩人互補又匹配的感情。
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