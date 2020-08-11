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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

卡地亞LOVE迎七夕 免費刻字藏兩人專屬秘密

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞LOVE系列手環有不同細節的款式可以照個人喜好選擇互相搭配。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列手環有不同細節的款式可以照個人喜好選擇互相搭配。圖／卡地亞提供

一年一度的浪漫七夕情人節將至，卡地亞（CARTIER）見證無數中外名人戀情永恆的LOVE系列珠寶，手環提供免費刻字服務，可以是由字母組合成人名、 字句、日期，也可以是圖案，共三種字型可做選擇，為熱戀甜蜜的戀情刻畫專屬於彼此的珍貴秘密。

誕生於自由奔放的70年代，卡地亞的LOVE手環以藝術的手法昇華日常生活，後來延伸出全系列不同品項的設計，成為最膾炙人口的現代珠寶設計之一。LOVE手環的另外一個特點是需由兩個人協力合作才能配戴，具體地詮釋了愛情 的忠誠，將情人之間衷心的承諾與相屬的關係，巧妙地以愛的連結的意象呈現出來。

系出同門的JUSTE UN CLOU釘子系列，也承襲了將日常點滴昇華為不尋常的珍貴之物這樣的精神，今年更針對手腕纖細的女性，推出窄版鑲鑽的玫瑰金新作，選擇更加完整，可與另一半針對自己適合配的方式與習慣互相搭配，在保有獨一無二的自我的同時也互相配襯。

而針對想要選購對表的戀人，卡地亞完整的氣球系列提供豐富的選擇，得以自由搭配。經典的藍氣球（BALLON BLEU）系列，正面與背面都是渾圓弧形，配戴起來像是懸浮腕間的一顆氣球，辨識度特別高，中性的設計男女皆宜，而針對風格柔美的女性，則可搭配纖細白氣球（BALLON BLANC）腕表，象徵兩人互補又匹配的感情。

卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列42毫米精鋼藍面腕表，19萬2,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列42毫米精鋼藍面腕表，19萬2,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列33毫米精鋼鑲鑽腕表，32萬9,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列33毫米精鋼鑲鑽腕表，32萬9,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE白K金手環，20萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE白K金手環，20萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Blanc de Cartier系列30毫米玫瑰 K金腕表，47萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Blanc de Cartier系列30毫米玫瑰 K金腕表，47萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鑽石項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鑽石項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列42毫米精鋼腕表，20萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu de Cartier系列42毫米精鋼腕表，20萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鑽石項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鑽石項鍊，68,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞JUSTE UN CLOU窄版玫瑰K金鑲鑽手環，13萬2,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞JUSTE UN CLOU窄版玫瑰K金鑲鑽手環，13萬2,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金手環，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou白金手環，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞七夕情人節LOVE系列手環提供免費刻字服務。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲項鍊，15萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲項鍊，15萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金舖鑲鑽石窄版手環，76萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金舖鑲鑽石窄版手環，76萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE白金鑲3顆鑽石戒指，11萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE白金鑲3顆鑽石戒指，11萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金手環經典款，推薦價，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
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珠寶

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