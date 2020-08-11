住飯店、吃美食、聽民歌！民歌雅集X凱達每晚2,299元起

熟悉的旋律，總能勾起美好的回憶。2020「民歌雅集」與「台灣歌有會」將在凱達大飯店一連舉辦5場演唱會，包括「家後一哥」鄭進一與民歌巨星王海玲、施孝榮、殷正洋、金智娟、許景淳等人帶來膾炙人口的歌曲，席間還可享用主廚以美食結合音樂的美味佳餚，例如以台灣在地食材的「養生八珍得時蔬」拉開序曲，「醍醐味阿嬤碗糕」開啟味蕾，餐後品茗「東方美人茶」聆聽民歌動人樂曲。

凱達大飯店即日起至9/30推出住房專案，享每晚2,299元起，內含百宴自助式早餐2客、98酒吧雙人份下午茶套餐、房客專屬「民歌雅集」與「台灣歌有會」演唱會門票9折優惠，還可參加演唱會門票、萬元住宿券抽獎。

此外，「民歌雅集」、「台灣歌有會」與凱達大飯店首度推出「VIP尊榮優惠四合一券」，凡購買民歌雅集或台灣歌有會演唱會門票，並選擇凱達大飯店場次，入場時即可獲得VIP尊榮優惠四合一券，有住房免費升等禮遇、家宴中餐廳午或晚餐單點享85折、百宴自助餐廳周一至五午晚餐兩人同行一人免費(服務費另計)、預訂婚宴或尾牙春酒專案免費試菜一桌。使用期限自9/1至明年6/30。