林心如ig傳情 戴RICHARD MILLE百萬鑽表祝天下有情人
雖然情人節還有段時日，林心如昨日在個人官方instagram帳號寫下，「七夕提早到來了、感謝一直支持愛護我的你」、大方傳情。而林心如除穿戴全身精品，更讓人發現：她右上低調戴上RICHAR MILLE的RM 07-01女士腕表，18K紅金鑲鑽表殼，紅碧玉鑲鑽表面，定價約436萬元，貴氣逼人。
兩天前剛在ig發完父親節感謝文，林心如再度在昨晚於ig貼出情人節祝福訊息，笑稱「找到一面網美牆」。戴上墨鏡搭配休閒的白T恤與牛仔褲的她，並留下「浪漫的七夕情人節就要來囉」、「希望大家都幸福」等hashtag、溫馨傳情，也讓網友紛留言回應：「要幸福哦」、「想看心如與華哥的七夕情人節！ 希望你們一直幸福下去！」
酒桶型的表殼以非圓、非方，展現修長婀娜氣息，過去如品牌好友瑪格羅比（Margot Robbie）就曾配戴過酒桶形超薄腕表RM 67-01白金鑲鑽款，而楊紫瓊則戴過紅K金鑲鑽表殼搭配白色橡膠表帶的RM 037女士腕表，皆為酒桶形線條；而她手上配戴的RM 07-01腕表則是以紅K金表殼搭配CRMA2自動上鍊鏤空機芯，表殼再鑲嵌以鑽石呈現流動的火光線條，和黑色橡膠表帶，展現寫意但輕鬆的奢華氛圍。
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