林心如ig傳情 戴RICHARD MILLE百萬鑽表祝天下有情人

雖然情人節還有段時日，林心如昨日在個人官方instagram帳號寫下，「七夕提早到來了、感謝一直支持愛護我的你」、大方傳情。而林心如除穿戴全身精品，更讓人發現：她右上低調戴上RICHAR MILLE的RM 07-01女士腕表，18K紅金鑲鑽表殼，紅碧玉鑲鑽表面，定價約436萬元，貴氣逼人。

兩天前剛在ig發完父親節感謝文，林心如再度在昨晚於ig貼出情人節祝福訊息，笑稱「找到一面網美牆」。戴上墨鏡搭配休閒的白T恤與牛仔褲的她，並留下「浪漫的七夕情人節就要來囉」、「希望大家都幸福」等hashtag、溫馨傳情，也讓網友紛留言回應：「要幸福哦」、「想看心如與華哥的七夕情人節！ 希望你們一直幸福下去！」