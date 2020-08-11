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「飲料界的5大網美」出爐！網友票選「美到捨不得喝」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
舒油頭「梅好番茄青奶露」。圖／KLOOK提供
舒油頭「梅好番茄青奶露」。圖／KLOOK提供

「美到捨不得喝」的飲品出爐了！經過KLOOK網路評選調查，5款超高顏值的飲品出列，快去買來拍照打卡喝一輪。

1.粉紅夢幻少女風─舒油頭連「飲料店面都超好拍」

舒油頭可以說是為網美而生的店，粉紅色的店舖裝潢及多款帥氣浪漫系飲料，「芒果布丁白鬍子」是網友推薦「夏季一定要來一杯」，芒果搭配濃郁奶蓋及可口布丁，黃白漸層真的超吸睛；另款飲品「梅好番茄青奶露」，粉色討喜的外表讓人還沒喝就先愛上它，現打番茄配上清爽的青茶與濃郁的奶蓋，口味與外表都讓人驚艷。

2.夏天就是要繽紛─珍煮丹「超綿密口感雪沙」

珍煮丹除了大家熟悉的黑糖珍珠鮮奶外，在2020年春夏推出了新品雪沙系列，繽紛飽和的色彩與比冰沙綿密的口感，絕對滿足相機和味蕾。「芒果海雁雪沙」選用愛文芒果造就陽光般的金黃色，搭配上濃郁椰奶及椰果，讓飲料呈現分明的黃白兩色，可愛到讓人捨不得喝。另外還有「胭花芭檸雪沙」的珊瑚粉更是夢幻，選用甘甜紅心芭樂與清香檸檬相互交織，雪沙的綿密和絕美夢幻珊瑚粉色，絕對是今夏必備顏值爆表消暑聖品，期間限定只到8月31日。

3.純白系─「圓石酸奶」健康有顏值

純白的簡單美，圓石酸奶使用純酸奶製作飲料，富含益生菌的酸奶與精選食材做搭配，除了喝的美麗也喝得健康！其中「百香果酸奶」黃色的百香果點綴在純白的酸奶中，喝之前的攪拌，讓百香果與酸奶呈現漸層顏色更是好拍。另外上班族最方便的代餐「紫米燕麥酸奶」紫米與酸奶結合，上面再撒上燕麥，純白漸層淡淡的紫，也超級療癒。

4.文青最愛「簡約風格」─不要對我尖叫

話題十足的不要對我尖叫飲料店，光名字就先引人注目！「桂花鮮奶茶」桂花、鮮奶、奶茶，形成美麗漸層，加上喜感詼諧的人像logo和文青金句，生活態度大爆發；「蜂蜜美式」位於下層的蜂蜜搭配上上方的香醇咖啡，搭配簡約的透明杯，同樣也是文青到不行，店內裝潢風格更走一個灰白工業風，適合來這裡帶杯飲料順便拍張文青照。

5.完美黝黑焦糖色─幸福堂「甜進你心裏」

幸福堂將黑糖珍鮮奶茶提升到更浮誇的層次，來一口濃郁奶香交織黑糖焦糖香的黑糖珍珠鮮奶吧，「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」上層奶蓋撒上黑糖粉以炙燒的方式將黑糖及奶霜逼出香氣，杯內圓滾滾一顆顆的黑糖珍珠更是完美呈現黝黑的焦糖色，在喝之前一定要拍好拍滿，完全滿足現代人在社群媒體炫耀的心理。

另一款人氣飲品「仙氣山水畫黑糖珍珠仙草鮮奶」，鮮嫩仙草凍與濃郁鮮奶堪稱絕配，喝一口濃郁奶香和淡淡的仙草香，同時還能喝到黑糖珍珠與Q彈的仙草，外觀更是如山水畫般有層次，喜愛奶香及Q彈口感的朋友一定要嘗試。

幸福堂「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」。圖／KLOOK提供
幸福堂「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」。圖／KLOOK提供
不要對我尖叫「桂花鮮奶茶」。圖／KLOOK提供
不要對我尖叫「桂花鮮奶茶」。圖／KLOOK提供
珍煮丹雪沙系列「芒果海雁雪沙」。圖／KLOOK提供
珍煮丹雪沙系列「芒果海雁雪沙」。圖／KLOOK提供
圓石酸奶「百香果酸奶」。圖／KLOOK提供
圓石酸奶「百香果酸奶」。圖／KLOOK提供

文青 芒果

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