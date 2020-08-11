台鐵Ｘ全家跨界合作 經典「滷排骨」有新花樣
台鐵授權全家便利商店加盟台鐵便當，繼5月推出8款聯名鮮食產品後，如今再度鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出第二波包括「經典滷排飯卷」與「排骨肉蛋吐司」等2款中式化鮮食新品。台鐵表示，明天(12日)起，於全台全家便利商店開賣。
台鐵表示，這次推出的2款鮮食產品，其中「經典滷排飯卷」售價為45元，採用去骨里肌原肉，先炸後滷，搭配蛋磚、豆芽等配菜，滿滿餡料，一口咬下好滿足。
另一款「排骨肉蛋吐司」售價為55元，同樣採用先炸後滷的去骨里肌原肉，扎實肉感，搭配奶油香烤帶皮土司與滑順歐姆蛋，傳統風味，創造新式美味。
台鐵表示，第一波鮮食包括滷排骨雪菜炒飯、滷排飯糰、里肌豬排長堡等，其中以中式系列鮮食銷售最為亮眼。
台鐵說，第一波鮮食以台鐵各款火車車廂作為外觀包裝，第二波鮮食仍延續此視覺，以列車承載創新美味鮮食持續開往未來。
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