聽新聞
test
0:00 / 0:00
國外募資破6千萬！ AusAir高規格防護口罩通勤族必備
根據調查，空汙會損害肺部和重創心血管，每年至少造成800萬例過早死亡，但空氣汙染物十分細微，很多人容易忽略空氣汙染對身體可能造成的傷害，讓自己持續暴露在髒空氣中，因此世界衛生組織（WHO）稱之為「沉默的公共衛生危機」。台灣民眾一般會戴口罩杜絕空氣污染，但市面上口罩琳瑯滿目，依材質有不同功用，你選用的口罩是否能有效提供防護？
來自澳洲的AusAir團隊與有‧設計uDesign合作，於嘖嘖群眾募資平台推出「AusAir極致防護香氛口罩」，濾片通過美規及歐規檢驗，過濾孔徑縮小至PM0.1，可阻擋高達99.5%的飛沫、花粉、塵螨、油煙以及PM2.5等空氣汙染物。長時間佩戴口罩的另一項困擾是容易感到悶熱、難以呼吸，AusAir極致防護香氛口罩設計兩個單向透氣氣閥，讓人體呼出的氣體得以排出，但壞空氣不會進來。AusAir更是第一個將香味與口罩結合的品牌，使用天然植物性的成份，薰衣草、沿海茶樹與尤加利樹三種澳洲農場香味，解決了口罩上總是聞到口氣異味的窘境。
近來由於疫情的影響，國人戴口罩的時間與次數增加，AusAir極致防護香氛口罩採用可水洗外層設計，可重複使用減少垃圾量產生，而內層濾片則可定期更換，口罩過濾效果不打折，讓通勤族安心使用。另外，結合日本記憶海綿鼻壓條、立體剪裁的外型設計設計，讓戴口罩變得舒適而時尚，更是眼鏡族與持妝者的福音。體驗高規格「AusAir極致防護香氛口罩」帶來的清新生活，請至嘖嘖募資平台網站查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言