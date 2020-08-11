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木村心美換穿The North Face羽絨外套 復刻工藤靜香無辜憂鬱八字眉

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供
cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供

今年才出道的cocomi木村心美，立即就緊跟妹妹Koki木村光希的腳步，成為日本最受矚目的星二代之一。所以，The North Face首度推出女性主題「由我發現」系列商品，就找了木村心美來詮釋，不只是傳遞當代女性力量以及探索精神，形象美照還復刻了星媽工藤靜香無辜憂鬱的神韻。

cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供
cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供

出生在鎂光燈下，時常的instagram分享拍攝照片的木村心美說：「幾乎所有事情都能讓我感到好奇。我想要挑戰自己去做更多的嘗試，特別是攝影；我也喜歡和大家分享自己的發現。」因此，這次接受The North Face的挑戰，在鏡頭前詮釋自己的戶外穿搭風格，對她而言，去尋找新的視角，找到屬於自己的道路，顯得特別重要。此次主題主要呈現T女性的多種特質，不拘泥於世俗的眼光和傳統的偏見，The North Face希望以當代强大女性的故事，鼓勵更多人遵從內心、追逐夢想、充滿勇氣、挑戰自我。

cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供
cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供

而全新的女性系列商品採用柔和的大地色調和休閒修身剪裁，無論是野外運動，還是通勤回家，都能時時刻刻有型有款。這系列的防風夾克採用FUTURELIGHT透氣防水薄膜以及Ventrix™ 彈力合成保暖面料，結合背部多孔設計，實現通風的特性。T恤則利用保暖且吸濕排汗的羊毛混紡針織面料，背部帶有壓膠黏合透氣孔，便於透氣。運動緊身褲使用貼身剪裁，附帶有可拆卸腰包及安全拉鍊口袋，內置網布區隔空間，可繫於腰間，也可以斜掛。鞋款則搭載FUTURELIGHT透氣防水薄膜技術，確保在任何氣候條件下，都能協助女性輕裝外出無負擔。

Women Active Trail羊毛混紡T恤1,980元。圖／The North Face提供
Women Active Trail羊毛混紡T恤1,980元。圖／The North Face提供

Women Activist Futurelight鞋6,880元。圖／The North Face提供
Women Activist Futurelight鞋6,880元。圖／The North Face提供

Women Arrowood Triclimate夾克9,880元。圖／The North Face提供
Women Arrowood Triclimate夾克9,880元。圖／The North Face提供

保暖 攝影

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