木村心美換穿The North Face羽絨外套 復刻工藤靜香無辜憂鬱八字眉

今年才出道的cocomi木村心美，立即就緊跟妹妹Koki木村光希的腳步，成為日本最受矚目的星二代之一。所以，The North Face首度推出女性主題「由我發現」系列商品，就找了木村心美來詮釋，不只是傳遞當代女性力量以及探索精神，形象美照還復刻了星媽工藤靜香無辜憂鬱的神韻。

cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供

出生在鎂光燈下，時常的instagram分享拍攝照片的木村心美說：「幾乎所有事情都能讓我感到好奇。我想要挑戰自己去做更多的嘗試，特別是攝影；我也喜歡和大家分享自己的發現。」因此，這次接受The North Face的挑戰，在鏡頭前詮釋自己的戶外穿搭風格，對她而言，去尋找新的視角，找到屬於自己的道路，顯得特別重要。此次主題主要呈現T女性的多種特質，不拘泥於世俗的眼光和傳統的偏見，The North Face希望以當代强大女性的故事，鼓勵更多人遵從內心、追逐夢想、充滿勇氣、挑戰自我。

cocomi木村心美受邀演繹The North Face女性主題「由我發現」系列商品。圖／The North Face提供

而全新的女性系列商品採用柔和的大地色調和休閒修身剪裁，無論是野外運動，還是通勤回家，都能時時刻刻有型有款。這系列的防風夾克採用FUTURELIGHT透氣防水薄膜以及Ventrix™ 彈力合成保暖面料，結合背部多孔設計，實現通風的特性。T恤則利用保暖且吸濕排汗的羊毛混紡針織面料，背部帶有壓膠黏合透氣孔，便於透氣。運動緊身褲使用貼身剪裁，附帶有可拆卸腰包及安全拉鍊口袋，內置網布區隔空間，可繫於腰間，也可以斜掛。鞋款則搭載FUTURELIGHT透氣防水薄膜技術，確保在任何氣候條件下，都能協助女性輕裝外出無負擔。

Women Active Trail羊毛混紡T恤1,980元。圖／The North Face提供

Women Activist Futurelight鞋6,880元。圖／The North Face提供