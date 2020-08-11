寫著中文「我愛你」 BALENCIAGA七夕系列你敢背嗎？
時尚品牌BALENCIAGA形象廣告偏愛走搞怪個性風，最近為了迎接即將到來的七夕情人節，特別在大陸推出符合七夕主題的廣告，又發揮了搞怪實力，果然馬上在微博上掀起一波轉發熱。
這次BALENCIAGA選擇以塗鴉「沙漏包」Hourglass BOX小牛皮款做為七夕主打的包款，從形象廣告上看來塗鴉的內容非常直接了當，寫著「我愛你」、「他愛我」、「你愛我」等等，各種排列組合的中文示愛模式搭配長輩圖風格的畫面，有點讓人摸不著頭緒。還有網友表示，這系列廣告不論是商品或是模特兒呈現方式、畫面安排整體都很老土，但又有點土得可愛。
其實這是品牌在大陸限定推出的七夕訂製服務，由藝術家根據顧客的需求書寫特別內容塗鴉在包包上，8月13日起在大陸BALENCIAGA官方網站和限定四家專門店上市。
之前Hourglass包也有推出過英文塗鴉款，現在有中文的對比，大家覺得好看嗎？
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