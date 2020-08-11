香檳王新年份2010　8月底上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
製作香檳王的葡萄，皆以手工採收。圖／Dom Pérignon提供
製作香檳王的葡萄，皆以手工採收。圖／Dom Pérignon提供

最新的2010年份香檳王，日前在英國正式發表，每瓶售價約152英鎊，折合台幣約5800元。國內預計在8月底上市，目前售價未定。

原廠指出，2010年的夏天十分炎熱，但卻在8月的兩天之內，降下了相當於兩個月的降雨量，使葡萄在短短幾天的時間內，生出了灰黴菌，以黑皮諾（Pinot Noir）的受損情況尤其嚴重。這也使得香檳王2010年份香檳的釀酒葡萄品種比例，也由過去的黑皮諾與夏多內（Chardonnay）的50:50，調整為46:54。

香檳王首席釀酒師文森特．沙普龍（Vincent Chaperon）表示：「氣候的無常引發了一場與時間的賽跑。2010年份香檳是我們『挽救自雨中』的作品，也是釀酒工藝的極致展現。」

香檳王2010年份香檳口感飽滿而醇厚，首先撲鼻而來的是甜瓜、鳳梨等熱帶水果飽滿的甜香；當甜味漸漸散去後，較溫潤的氣味便一點、一點攻佔鼻尖。先是柑橘皮誘發的熱情氣息，接著是芍藥、茉莉和丁香的暗香浮動。然後是香料與胡椒的辛香，尾韻帶一點點海鹽的氣息。

香檳王只釀造年份香檳，每一款年份香檳都是以一年中精選的葡萄調配釀製。如果當年收成達不到品牌的理想標準，就不會推出年份酒。

文森特．沙普龍（右）自2019年起接替理查．傑弗里（Richard Geoffroy），成為香檳王首席釀酒師。圖／Dom Pérignon提供
文森特．沙普龍（右）自2019年起接替理查．傑弗里（Richard Geoffroy），成為香檳王首席釀酒師。圖／Dom Pérignon提供
人稱「香檳之父」的Dom Pérignon修士雕像，屹立在香檳王酒廠入口處。圖／Dom Pérignon提供
人稱「香檳之父」的Dom Pérignon修士雕像，屹立在香檳王酒廠入口處。圖／Dom Pérignon提供
香檳王新年份2010，預計8月底在台上市。國內建議零售價目前未定。圖／Dom Pérignon提供
香檳王新年份2010，預計8月底在台上市。國內建議零售價目前未定。圖／Dom Pérignon提供

黴菌 雨量

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