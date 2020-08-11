香檳王新年份2010　8月底上市

最新的2010年份香檳王，日前在英國正式發表，每瓶售價約152英鎊，折合台幣約5800元。國內預計在8月底上市，目前售價未定。

原廠指出，2010年的夏天十分炎熱，但卻在8月的兩天之內，降下了相當於兩個月的降雨量，使葡萄在短短幾天的時間內，生出了灰黴菌，以黑皮諾（Pinot Noir）的受損情況尤其嚴重。這也使得香檳王2010年份香檳的釀酒葡萄品種比例，也由過去的黑皮諾與夏多內（Chardonnay）的50:50，調整為46:54。

香檳王首席釀酒師文森特．沙普龍（Vincent Chaperon）表示：「氣候的無常引發了一場與時間的賽跑。2010年份香檳是我們『挽救自雨中』的作品，也是釀酒工藝的極致展現。」

香檳王2010年份香檳口感飽滿而醇厚，首先撲鼻而來的是甜瓜、鳳梨等熱帶水果飽滿的甜香；當甜味漸漸散去後，較溫潤的氣味便一點、一點攻佔鼻尖。先是柑橘皮誘發的熱情氣息，接著是芍藥、茉莉和丁香的暗香浮動。然後是香料與胡椒的辛香，尾韻帶一點點海鹽的氣息。