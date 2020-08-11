第二屆「Vinexpo上海」酒展　10月確定開辦

在新冠肺炎的威脅下，第二屆「Vinexpo上海」酒展確定將於10月21至23日舉行。因應部分參展品牌可能因為疫情而無法親身與會，大會特別開設電子專區「T@sting」，讓全球業內人士可以進行遠距交流。

看好中國不久後將成為全球第一大酒類消費市場，世界頂級酒展「Vinexpo葡萄酒暨烈酒展覽會」自創立38年以來，2019年10月首度在中國辦展，於上海舉辦第一屆「Vinexpo上海」。

首屆「Vinexpo上海」共吸引全球19個主要產酒國家、40個產區、260個品牌參與，其中中國酒展商數量排名第三，包括五糧液、汾酒、牛欄山、吉林通化冰酒，寧夏青銅峽產區葡萄酒等品牌都參與盛會。

今年在疫情威脅下依舊如期舉辦，除了顯示在中國酒類消費市場的重要性與日俱增外，也大有希望在疫情之後振興酒類消費的意圖。