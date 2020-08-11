來一口芬多精　3款「森林系威士忌」出列

芬多精是森林裡的舒壓劑，不但能舒緩身心，還有養生效果。在威士忌的世界裡，也有富含花草氣息的「森林系威士忌」，在炎熱的夏天裡來一杯加上冰塊跟蘇打水的「森林系威士忌」，就彷彿是替自己來一口芬多精，格外療癒。

最經典的「森林系威士忌」，莫過於來自日本山梨縣的白州威士忌。建立於1973年的白州蒸餾廠，是世界少數位於高地地區的蒸餾廠，鄰近八岳中信高原與南阿爾卑斯二座國家公園，也使「森林一般的清新氣味」，成為白州威士忌最重要的魅力來源。

「白州單一麥芽日本威士忌」是從白州蒸餾廠所擁有豐富多樣的原酒中，由調和師們精心挑選，嚴選出理想的麥芽原酒，所調配而成的單一麥芽威士忌。使用宛如森林嫩葉般富含水質、含有微量煙燻味的原酒，以及白州典型的複雜多層次的古酒，孕育出全新個性的新酒款。

「白州單一麥芽日本威士忌」具備宛如森林般的清新氣息，口感清爽且順口，酒精濃度43%，建議零售價1,960元。

噶瑪蘭酒廠在2020年全新上市的「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.2」，是另一款「森林系威士忌」代表。該酒款帶有迷人花草氣息並揉合沉穩木質辛香的嶄新風味，細細品飲，便令人感覺彷彿置身森林之中，十分療癒。

「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.2」，酒精濃度40%，建議零售價1,000元。

同樣在今年上市的「蘇格登酒廠匠藝系列第二章——18年原酒單一麥芽威士忌」，則是強調回歸Glen Ord酒廠工藝所賦予酒液的「原始」風味，以單一桶型封存、不經冷凝過濾、堅持55%ABV原酒強度裝瓶，忠實呈現蘇格登經典的長時間發酵和緩慢蒸餾工藝所賦予酒液的最原始風味。在外盒包裝與酒標上，也特意繪製Glen Ord酒廠周遭的自然風貌，並以象徵意義十足的「鮭魚」，強調酒廠得天獨厚的水質，讓人一看便彷彿聽到潺潺流水聲。