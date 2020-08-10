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限量1000片！福灣「玫瑰荔枝東方美人巧克力」七夕傳情

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
福灣「玫瑰荔枝東方美人巧克力」，每片420元。圖／福灣巧克力提供
福灣「玫瑰荔枝東方美人巧克力」，每片420元。圖／福灣巧克力提供

2019年以「台灣一號屏東巧克力 62%」拿下世界巧克力大賽ICA全球總決賽「世界最佳黑巧克力」大獎的福灣巧克力，今年特別於七夕情人節推出曾於比賽中獲得銅牌、全新包裝的「玫瑰荔枝東方美人巧克力」，以西方經典結合東方茶香，揉捻出愛侶間的豐富情感。

不僅是獲得冠軍的台灣一號屏東黑巧克力 62%，福灣巧克力在當年的比賽中，共計獲得5金、19銀、4銅，包括有多款尚未進入量產的巧克力獲得殊榮。其中隱藏版的「玫瑰荔枝東方美人巧克力」，即是獲得「調味黑巧克力」中的銅牌。為了即將到來的七夕情人節，本次福灣正式推出玫瑰荔枝東方美人巧克力，包裝並特別使用象徵牛郎與織女的湖水綠、胭脂粉紅最為主色調，並以雲霧圖樣作為點綴。

「東方美人茶」為台灣在地特殊茶品，帶有討喜的蜜香，亦有芒果、水蜜桃、荔枝等甜香以及玫瑰芬芳，正因氣味幽微細緻，因此福灣嘗試超過5款東方美人茶，經過不斷的試作與調整後，方推出「玫瑰荔枝東方美人巧克力」。入口後，可可脂隨著溫度慢慢融化，緩緩帶出迷人的花果香氣，並有著綿長的茶韻長留。每片售價420元，即日起開始販售，全台限量1000片。

巧克力 屏東 七夕

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