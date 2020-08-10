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獨角獸幻彩色 Marc Jacobs相機包新款太夢幻！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Marc Jacobs旗下的Snapshot相機包家族每季都有全新的顏色和設計巧思，Hot Shot系列也重新回歸。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs旗下的Snapshot相機包家族每季都有全新的顏色和設計巧思，Hot Shot系列也重新回歸。圖／Marc Jacobs提供

對於追求價格好入手、又具備極高辨識度包款的人來說，Marc Jacobs旗下的Snapshot相機包絕對是最適合的選擇之一。自2016年推出後就備受好評，成為品牌人氣商品代表，Snapshot家族每季都有全新的顏色和設計巧思，滿足很多求新求變的穿搭需求。

今年秋冬Snapshot推出巴洛克珠寶新款，在圓拱型的提把鑲嵌七彩的琉璃珠寶搭配復古的燈芯絨面料包身，上頭還有雙線菱格紋配雙 J Logo，絲絨寬背帶緄上金蔥緄邊，整體更顯奢華。其他新色還有純淨白搭配紅色圓點寬背帶款、蜜桃粉配桃褐雙色背帶款、巧克力色和銀白雙色背帶款，以及搶眼的閃爍科技風太空銀和炫紫銀配字母背帶款。

此外，2017秋冬延伸Snapshot而推出的Hotshot系列也在今年秋冬重新回歸，繼續用超吸睛的直式長方形包款搭超大尺寸的金色雙J Logo展現個性風，這次還特別換上夢幻的獨角獸幻彩色調，包括包身和雙J Logo都是獨角色，配銀白的鍊帶充滿仙氣。而喜歡簡約風的人，還可以選擇白或蜜桃粉、全黑款。

夢幻獨角獸Hot Shot直式相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
夢幻獨角獸Hot Shot直式相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
炫紫銀Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
炫紫銀Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
全黑Hot Shot直式相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
全黑Hot Shot直式相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
巴洛克珠寶提把Snapshot相機包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
巴洛克珠寶提把Snapshot相機包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
巴洛克珠寶提把Snapshot相機包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
巴洛克珠寶提把Snapshot相機包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
純淨白Snapshot(圓點背帶)，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
純淨白Snapshot(圓點背帶)，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
在圓拱型的提把鑲嵌七彩的琉璃珠寶。圖／Marc Jacobs提供
在圓拱型的提把鑲嵌七彩的琉璃珠寶。圖／Marc Jacobs提供
蜜桃粉Snapshot相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
蜜桃粉Snapshot相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
巧克力咖Snapshot相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
巧克力咖Snapshot相機包，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
純淨白Hot Shot直式相機包，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
純淨白Hot Shot直式相機包，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
太空銀Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
太空銀Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供

珠寶

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