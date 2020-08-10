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獨角獸幻彩色 Marc Jacobs相機包新款太夢幻！
對於追求價格好入手、又具備極高辨識度包款的人來說，Marc Jacobs旗下的Snapshot相機包絕對是最適合的選擇之一。自2016年推出後就備受好評，成為品牌人氣商品代表，Snapshot家族每季都有全新的顏色和設計巧思，滿足很多求新求變的穿搭需求。
今年秋冬Snapshot推出巴洛克珠寶新款，在圓拱型的提把鑲嵌七彩的琉璃珠寶搭配復古的燈芯絨面料包身，上頭還有雙線菱格紋配雙 J Logo，絲絨寬背帶緄上金蔥緄邊，整體更顯奢華。其他新色還有純淨白搭配紅色圓點寬背帶款、蜜桃粉配桃褐雙色背帶款、巧克力色和銀白雙色背帶款，以及搶眼的閃爍科技風太空銀和炫紫銀配字母背帶款。
此外，2017秋冬延伸Snapshot而推出的Hotshot系列也在今年秋冬重新回歸，繼續用超吸睛的直式長方形包款搭超大尺寸的金色雙J Logo展現個性風，這次還特別換上夢幻的獨角獸幻彩色調，包括包身和雙J Logo都是獨角色，配銀白的鍊帶充滿仙氣。而喜歡簡約風的人，還可以選擇白或蜜桃粉、全黑款。
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