朦朧玉色、青鳥藍 秋季流行5大色調幫你整理好了！

時間過得超快，轉眼之間2020年已經過了一大半多，即將進入秋天，法國時尚趨勢預測公司Heuritech也與色彩權威Pantone攜手推出最新的秋季流行色共5種色調，包含薄荷色、彩色粉筆、大地色系、藍色系和粉紅色。

其中薄荷色調又以朦朧玉色Misty Jade 13-6008 TCX為主，這種帶點灰色的淡淡草綠色非常清新優雅，搭配起來氣質滿點。彩色粉筆調主打魯冰花紫Lupine 16-3521 TCX，跟薰衣草色頗相似，也有點像是「芋頭色」。大地色以奶茶調茶色樺木Tawny Birch 17-1225 TCX為主，藍色系則是推薦青鳥色Blue Bird 16-4834 TCX，偏向帶光澤感、顯得有點前衛的飽和亮藍色，粉紅色調主打帶有柔滑視覺質感的粉紅檸檬水Pink Lemonade 16-1735 TCX。