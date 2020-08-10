關穎5歲女兒神遺傳時尚基因！拎寶格麗包戴手環萌翻

藝人關穎三個兒女都非常可愛，經常在IG曬孩的她更擁有將近40萬的粉絲，其中備受父母疼愛的小姊姊CC更是遺傳了媽媽的時尚好品味，經常在IG發穿搭照，在保有女孩夢幻公主風的同時融入大人的時尚感，而且在配件細節上都沒有因為是小孩兒馬乎，深受粉絲喜愛。

日前關穎在IG發了父親節聚餐的全家照，她踩上超高跟鞋配襯玫瑰印花短裙，露出一雙令人羨慕的超修長長腿。小姊姊CC也跟媽媽一樣穿上了鮮豔色的大印花洋裝，並和媽媽梳了同款「母女頭」超可愛，媽媽背了桃紅色香奈兒包，她則手拎寶格麗的綠色金屬光澤Serpenti Forever包。