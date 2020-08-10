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關穎5歲女兒神遺傳時尚基因！拎寶格麗包戴手環萌翻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
關穎與女兒穿同一主題的母女裝，五歲女兒CC手拎寶格麗Serpenti Forever包。圖／取自IG @kwanterri
關穎與女兒穿同一主題的母女裝，五歲女兒CC手拎寶格麗Serpenti Forever包。圖／取自IG @kwanterri

藝人關穎三個兒女都非常可愛，經常在IG曬孩的她更擁有將近40萬的粉絲，其中備受父母疼愛的小姊姊CC更是遺傳了媽媽的時尚好品味，經常在IG發穿搭照，在保有女孩夢幻公主風的同時融入大人的時尚感，而且在配件細節上都沒有因為是小孩兒馬乎，深受粉絲喜愛。

日前關穎在IG發了父親節聚餐的全家照，她踩上超高跟鞋配襯玫瑰印花短裙，露出一雙令人羨慕的超修長長腿。小姊姊CC也跟媽媽一樣穿上了鮮豔色的大印花洋裝，並和媽媽梳了同款「母女頭」超可愛，媽媽背了桃紅色香奈兒包，她則手拎寶格麗的綠色金屬光澤Serpenti Forever包。

而為今年已經5歲的CC姊，關穎也拿出珍藏多年的寶格麗 Divas’ Dream綠松石手鍊和Tiffany串珠手環給女兒配戴。她在IG留言表示，這都是CC誕生時得到的禮物，但之前因為CC還太小也戴不太起來，現在的手腕終於帶得了這些珠寶了，一天天看著孩子長大的她也覺得非常感動。

BVLGARI Divas’ Dream系列綠松石手環，約46,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列綠松石手環，約46,200元。圖／寶格麗提供
TIFFANY Return to Tiffany純銀天河石串珠手鍊，12,500元。圖／TIFFANY提供
TIFFANY Return to Tiffany純銀天河石串珠手鍊，12,500元。圖／TIFFANY提供
關穎在IG po文表示這寶格麗手鍊是女兒出生時收到的禮物之一。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文表示這寶格麗手鍊是女兒出生時收到的禮物之一。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文表示這Tiffany手鍊是女兒出生時收到的禮物之一。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文表示這Tiffany手鍊是女兒出生時收到的禮物之一。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG發布自己與孩子的合照。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG發布自己與孩子的合照。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文拍攝女兒配戴出生時收到的手鍊禮物。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文拍攝女兒配戴出生時收到的手鍊禮物。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文拍攝女兒配戴出生時收到的手鍊禮物。圖／取自IG @kwanterri
關穎在IG po文拍攝女兒配戴出生時收到的手鍊禮物。圖／取自IG @kwanterri

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