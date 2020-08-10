用鑽石捕捉蝴蝶的幻影！GRAFF新蝴蝶珠寶輕盈停駐

在大自然中，翅膀上有著絢爛色彩與繁複圖案的蝴蝶，一直是人類最鍾愛的一種動物。而在透過永恆珠寶來捕捉蝴蝶翩翩飛舞的瞬間姿態，更是永久不膩的主題。英倫高級珠寶品牌格拉夫（GRAFF）的經典作品之一，就是以華麗璀璨的寶石呈現蝴蝶的靈巧優雅。今年蝴蝶幻影系列重新演繹這個經典題材，以精巧的密鑲美鑽把蝴蝶的曼舞動態和優雅魅力帶到日常生活中。

輕盈靈動的蝴蝶幻影系列（Butterfly Silhouette）珠寶，以鏤空剪影的方式，細膩捕捉蝴蝶展開翅膀停駐於花朵上的奇妙時刻，設計運用微微上揚的翅膀角度，展現蝶翅的立體感和動感，密鑲鑽石勾勒出的翅膀輪廓與花式切割的做實有如漂浮在肌膚上。除了經典的耳環、戒指等，也有搭配度高的長項鍊和指間戒，定價約15萬元起。