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用鑽石捕捉蝴蝶的幻影！GRAFF新蝴蝶珠寶輕盈停駐

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供

在大自然中，翅膀上有著絢爛色彩與繁複圖案的蝴蝶，一直是人類最鍾愛的一種動物。而在透過永恆珠寶來捕捉蝴蝶翩翩飛舞的瞬間姿態，更是永久不膩的主題。英倫高級珠寶品牌格拉夫（GRAFF）的經典作品之一，就是以華麗璀璨的寶石呈現蝴蝶的靈巧優雅。今年蝴蝶幻影系列重新演繹這個經典題材，以精巧的密鑲美鑽把蝴蝶的曼舞動態和優雅魅力帶到日常生活中。

輕盈靈動的蝴蝶幻影系列（Butterfly Silhouette）珠寶，以鏤空剪影的方式，細膩捕捉蝴蝶展開翅膀停駐於花朵上的奇妙時刻，設計運用微微上揚的翅膀角度，展現蝶翅的立體感和動感，密鑲鑽石勾勒出的翅膀輪廓與花式切割的做實有如漂浮在肌膚上。除了經典的耳環、戒指等，也有搭配度高的長項鍊和指間戒，定價約15萬元起。

以大克拉優質美鑽聞名的格拉夫，經典的蝴蝶作品直接以2顆馬眼形切割鑽石與2顆梨形切割鑽石組成蝴蝶的一對翅膀，是巧思也是對鑽石璀璨之美的歌頌。繾綣蝴蝶（Pave Butterfly）系列，如期英文名字所指，以光芒璀璨的密鑲鑽石勾勒蝶翅的完美對稱輪廓，襯托中央的馬眼形美鑽的蝶身。如今蝴蝶家族迎來更輕盈的蝴蝶幻影系列，讓全列的蝴蝶作品，滿足不同場合配戴的需求。

格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列多形切割鑽石手鐲，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列多形切割鑽石手鐲，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫推出全新蝴蝶幻影系列珠寶。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列多形切割鑽石耳環，鑽石共重9.64克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列多形切割鑽石耳環，鑽石共重9.64克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽長項鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫蝴蝶幻影系列鑲鑽長項鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供

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