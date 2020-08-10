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滿滿鮭魚卵＋肥厚生魚片！藏壽司8款限定新品 只賣7天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「親子生鮭魚壽司」選用厚切生鮭魚片配上鮭魚卵，每盤80元。記者陳睿中／攝影
「親子生鮭魚壽司」選用厚切生鮭魚片配上鮭魚卵，每盤80元。記者陳睿中／攝影

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自8月14日起，限時推出為期7日的「鮭魚祭」活動，推出「極致大粒鮭魚卵軍艦組」、「柚香鱒魚卵大生鮮蝦」等5款鮭魚系壽司，以及3款不同食材的限定壽司，讓鮭魚控們能在夏日享受鮭魚肥嫩香甜的滋味。

本次藏壽司所推出的「鮭魚祭」活動，時間自8月14日至8月20日。其中新推出的「極致大粒鮭魚卵軍艦組」，同時集結鮭魚卵、海膽、貝柱等3大人氣食材，一次就能豪邁品嚐到不同海味，每盤80元。「柚香鱒魚卵大生鮮蝦」則是選用厚實的生鮮蝦，鋪上飽滿的鱒魚卵，同時帶來甘甜與鹹香交錯的滋味，每盤80元。至於「親子生鮭魚壽司」，選用厚切生鮭魚片配上鮭魚卵，創造出豪華的親子組合，每盤80元。

「滿溢大粒鮭魚卵軍艦」，則是在軍艦壽司上，淋上滿出來的鮭魚卵，帶來宛若魚卵瀑布般的感受，每盤80元。其他還有以玫瑰岩鹽調味、口感富有層次的「炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚」同步登場，每盤40元。

除了鮭魚系壽司之外，藏壽司還同時以紅喉、貝柱、扇貝等食材，推出3款不同風味的料理。「燒炙紅喉」選用紅喉魚肉，經過鹽漬、熟成等手法處理後，再炙燒表面上桌，帶來成熟的風味，每盤80元。「盛的滿滿貝柱握壽司」使用醃漬貝柱堆疊成小山，帶來充沛的口感，每盤40元。「扇貝蝦仁茶碗蒸」則是集結扇貝、蝦仁等食材，增添茶碗蒸的鮮甜，每份60元。

炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚，每盤40元。記者陳睿中／攝影
炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚，每盤40元。記者陳睿中／攝影
滿溢大粒鮭魚卵軍艦，每盤80元。記者陳睿中／攝影
滿溢大粒鮭魚卵軍艦，每盤80元。記者陳睿中／攝影
柚香鱒魚卵大生鮮蝦，每盤80元。記者陳睿中／攝影
柚香鱒魚卵大生鮮蝦，每盤80元。記者陳睿中／攝影
同時集結3種人氣食材的「極致大粒鮭魚卵軍艦組」，每盤80元。記者陳睿中／攝影
同時集結3種人氣食材的「極致大粒鮭魚卵軍艦組」，每盤80元。記者陳睿中／攝影
同步登場的燒炙紅喉、盛的滿滿貝柱握壽司、扇貝蝦仁茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
同步登場的燒炙紅喉、盛的滿滿貝柱握壽司、扇貝蝦仁茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
藏壽司本次的鮭魚季活動，限時推出8款不同的料理。記者陳睿中／攝影
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