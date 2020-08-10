「國際懶人節」偷懶有理 蝦皮購物推Switch動森版主機深夜限搶

迎接「國際懶人節」，蝦皮購物為了鼓勵大家偷懶，今年再度幫你找好一系列光明正大放鬆一下的理由，同時攜手「台灣微軟」將購物頁面限時改版成Office設計，上班偷懶逛網購也不會被老闆抓包！

國際懶人節主張「適度偷懶能創造更高生產力」，蝦皮購物於去年開啟首屆懶人節，以Kuso偷懶小物締造話題，帶動較平日多出近4倍的買氣。蝦皮購物第2屆懶人節更以行動力挺「偷懶無罪，滑蝦皮有理」，除了在台北辦公室擺放一張頂級舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班，一起在公司睡懶覺之外，只要在8月11日前於蝦皮購物Facebook粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由與請假證明，蝦皮購物就會抽出幸運民眾送出1,360元購物金。