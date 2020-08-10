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「國際懶人節」偷懶有理 蝦皮購物推Switch動森版主機深夜限搶
迎接「國際懶人節」，蝦皮購物為了鼓勵大家偷懶，今年再度幫你找好一系列光明正大放鬆一下的理由，同時攜手「台灣微軟」將購物頁面限時改版成Office設計，上班偷懶逛網購也不會被老闆抓包！
國際懶人節主張「適度偷懶能創造更高生產力」，蝦皮購物於去年開啟首屆懶人節，以Kuso偷懶小物締造話題，帶動較平日多出近4倍的買氣。蝦皮購物第2屆懶人節更以行動力挺「偷懶無罪，滑蝦皮有理」，除了在台北辦公室擺放一張頂級舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班，一起在公司睡懶覺之外，只要在8月11日前於蝦皮購物Facebook粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由與請假證明，蝦皮購物就會抽出幸運民眾送出1,360元購物金。
今年懶人節延續去年偷懶風格，除了推出各式偷懶商品，蝦皮購物更於8月10日晚上10點起推出官方深夜直播，期間會不定時發放1,360元高額折扣碼，此外，蝦皮24h除了於8月10至11日全天滿99元直接免運外，8月11日0時更準時開灑1折券，並推出深夜瘋搶商品，0點開搶超輕巧修長妹妹腿部美腿機原價5,980元，直接下殺1.2折只要710元；3點接力販售迷你按摩槍，只要1,890元讓你隨時隨地鬆一下；5點開搶一機難求的Nintendo Switch動物森友會特別版主機，假日整天賴在家裡玩耍就靠它；而上班不可少的人體工學記憶美臀減壓座墊原價499元，優惠價299元、氣墊拖鞋也下殺5折只要449元，有了這些懶人法寶，上班更輕鬆愜意。
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