快訊

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

股海撐自由? 黎智英被捕後...蘋果日報股價歷史性暴漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「國際懶人節」偷懶有理 蝦皮購物推Switch動森版主機深夜限搶

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蝦皮購物第二屆懶人節在辦公室擺放一張舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物第二屆懶人節在辦公室擺放一張舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班。圖／蝦皮購物提供

迎接「國際懶人節」，蝦皮購物為了鼓勵大家偷懶，今年再度幫你找好一系列光明正大放鬆一下的理由，同時攜手「台灣微軟」將購物頁面限時改版成Office設計，上班偷懶逛網購也不會被老闆抓包！

國際懶人節主張「適度偷懶能創造更高生產力」，蝦皮購物於去年開啟首屆懶人節，以Kuso偷懶小物締造話題，帶動較平日多出近4倍的買氣。蝦皮購物第2屆懶人節更以行動力挺「偷懶無罪，滑蝦皮有理」，除了在台北辦公室擺放一張頂級舒適大床，並揪全體員工改穿睡衣上班，一起在公司睡懶覺之外，只要在8月11日前於蝦皮購物Facebook粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由與請假證明，蝦皮購物就會抽出幸運民眾送出1,360元購物金。

今年懶人節延續去年偷懶風格，除了推出各式偷懶商品，蝦皮購物更於8月10日晚上10點起推出官方深夜直播，期間會不定時發放1,360元高額折扣碼，此外，蝦皮24h除了於8月10至11日全天滿99元直接免運外，8月11日0時更準時開灑1折券，並推出深夜瘋搶商品，0點開搶超輕巧修長妹妹腿部美腿機原價5,980元，直接下殺1.2折只要710元；3點接力販售迷你按摩槍，只要1,890元讓你隨時隨地鬆一下；5點開搶一機難求的Nintendo Switch動物森友會特別版主機，假日整天賴在家裡玩耍就靠它；而上班不可少的人體工學記憶美臀減壓座墊原價499元，優惠價299元、氣墊拖鞋也下殺5折只要449元，有了這些懶人法寶，上班更輕鬆愜意。

蝦皮購物第二屆懶人節開跑，只要在8月11日前於蝦皮購物Facebook粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由與請假證明，蝦皮購物就會抽出幸運民眾送出1,360元購物金。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物第二屆懶人節開跑，只要在8月11日前於蝦皮購物Facebook粉絲團指定貼文下秀出你的請假理由與請假證明，蝦皮購物就會抽出幸運民眾送出1,360元購物金。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手台灣微軟，將購物頁面限時改版成Office設計，上班偷懶逛網購也不會被老闆抓包。圖／摘自蝦皮購物官網
蝦皮購物攜手台灣微軟，將購物頁面限時改版成Office設計，上班偷懶逛網購也不會被老闆抓包。圖／摘自蝦皮購物官網
蝦皮購物8月11日凌晨5點將開搶一機難求的Nintendo Switch動物森友會特別版主機，假日整天賴在家裡玩耍就靠它。圖／摘自任天堂官網
蝦皮購物8月11日凌晨5點將開搶一機難求的Nintendo Switch動物森友會特別版主機，假日整天賴在家裡玩耍就靠它。圖／摘自任天堂官網

蝦皮購物

延伸閱讀

國外蝦皮搜尋關鍵字封鎖「台灣」 改用「中國台灣」才有結果

台灣依舊是車美仕主機！日規新年式Toyota RAV4導入Display Audio系統

幫老爸圓夢！momo購物網「男神節」消費滿額抽超跑一日體驗　蝦皮購物主打多款夢幻逸品

「中衛迷彩口罩」來了！蝦皮購物7/29中午限量開賣4品牌醫療口罩

相關新聞

招牌「鹽蒸鮑魚」升級了！Ukai夏季菜單 激出新火花

在炎熱的季節裡，The Ukai Taipei鐵板燒及割烹選用時令的香魚、鯖魚、鱸魚等各式海味，搭配上花蓮黃金蜜筍、圓茄...

朦朧玉色、青鳥藍 秋季流行5大色調幫你整理好了！

時間過得超快，轉眼之間2020年已經過了一大半多，即將進入秋天，法國時尚趨勢預測公司Heuritech也與色彩權威Pan...

關穎5歲女兒神遺傳時尚基因！拎寶格麗包戴手環萌翻

藝人關穎三個兒女都非常可愛，經常在IG曬孩的她更擁有將近40萬的粉絲，其中備受父母疼愛的小姊姊CC更是遺傳了媽媽的時尚好...

歐洲共益企業認證 布萊迪酒廠拔頭籌

經過長達一年的提交過程以及嚴格的審核，布萊迪酒廠正式宣佈成功獲得共益企業（B型企業）認證，這也使得布萊迪酒廠正式成為歐洲唯一一家達到共益企業標準的威士忌和琴酒酒廠...

用鑽石捕捉蝴蝶的幻影！GRAFF新蝴蝶珠寶輕盈停駐

在大自然中，翅膀上有著絢爛色彩與繁複圖案的蝴蝶，一直是人類最鍾愛的一種動物。而在透過永恆珠寶來捕捉蝴蝶翩翩飛舞的瞬間姿態...

滿滿鮭魚卵＋肥厚生魚片！藏壽司8款限定新品 只賣7天

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自8月14日起，限時推出為期7日的「鮭魚祭」活動，推出「極致大粒鮭魚卵軍艦組」、「柚香鱒魚...

「國際懶人節」偷懶有理 蝦皮購物推Switch動森版主機深夜限搶

迎接「國際懶人節」，蝦皮購物為了鼓勵大家偷懶，今年再度幫你找好一系列光明正大放鬆一下的理由，同時攜手「台灣微軟」將購物頁...

美又有才華！申敏兒自導自演Roger Vivier形象短片

模特兒出身的韓國女星申敏兒，擔任演員後演出不少精彩作品，像是《我的女友是九尾狐》、《輔佐官-改變世界的人們》等等，現在她...

雙效合一 是酒杯也是醒酒器

房價居高不下，「小宅」風行，在居住空間普遍狹小的情形下，家裡又要收納酒杯、又要收納醒酒器，實在不是一件容易的事...

吃鍋就是要喝爆這款湯底！十大必吃濃醇香「牛奶鍋」店家

吃膩麻辣鍋的重口味，炎炎夏日還是想嗑鍋嗎？那牛奶鍋就是你最好的選擇！湯底滿滿蛋白質及鈣質，嚐起來鮮香卻不膩口，想要濃郁口感可加入起司，對於不敢吃辣的人，牛奶鍋可說是首選湯頭。

集集香蕉進軍東京奧運 農糧署修訂TGAP規範準備出國

集集的山蕉，過去曾是日本皇室指定進貢給天皇的貢品，後來逐漸被遺忘式微，近來因應2020東京奧運選手村食材供應需求，農糧署...

這樣挑威士忌　一秒就上手

「威海」茫茫，全世界威士忌產區與酒廠加總起來，不知凡幾，你想要挑一支威士忌，卻不知道要從哪裡下手？從橡木桶種類來切入，會是一條迅速了解威士忌風味的最短捷徑...

熱門新聞

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

降雨範圍擴大！米克拉颱風逼近 17縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。