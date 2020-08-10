美又有才華！申敏兒自導自演Roger Vivier形象短片

模特兒出身的韓國女星申敏兒，擔任演員後演出不少精彩作品，像是《我的女友是九尾狐》、《輔佐官-改變世界的人們》等等，現在她又多了一個新身分—導演。身為Roger Vivier品牌大使，在創意總監Gherardo Felloni發想下，申敏兒最近首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」，以「愛」為主軸，用溫馨又懷舊的氛圍呈現品牌對愛的註解。

這支形象短片描繪一個小孫女在奶奶打瞌睡時悄悄溜進房間，從抽屜裡拿出一雙奶奶珍藏的I Love Vivier珍珠鑽扣跟鞋，接著時光倒流，在回憶畫面中，申敏兒連換兩套造型，一套是紅色裙裝套裝搭配I Love Vivier珍珠鑽扣跟鞋，另一套是閃亮亮的短裙洋裝配RV漆皮方扣低跟靴，在韓國著名歌手Pearl Sister於60年代推出的歌曲First Love伴奏下，輕輕搖擺身體，充滿復古的舊時代氣息。隨後時光又回到現代，小孫女與奶奶穿著Hotel Vivier鑽扣拖鞋在客廳跳舞，溫馨祖孫情讓人看了同感幸福。