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美又有才華！申敏兒自導自演Roger Vivier形象短片

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供

模特兒出身的韓國女星申敏兒，擔任演員後演出不少精彩作品，像是《我的女友是九尾狐》、《輔佐官-改變世界的人們》等等，現在她又多了一個新身分—導演。身為Roger Vivier品牌大使，在創意總監Gherardo Felloni發想下，申敏兒最近首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」，以「愛」為主軸，用溫馨又懷舊的氛圍呈現品牌對愛的註解。

這支形象短片描繪一個小孫女在奶奶打瞌睡時悄悄溜進房間，從抽屜裡拿出一雙奶奶珍藏的I Love Vivier珍珠鑽扣跟鞋，接著時光倒流，在回憶畫面中，申敏兒連換兩套造型，一套是紅色裙裝套裝搭配I Love Vivier珍珠鑽扣跟鞋，另一套是閃亮亮的短裙洋裝配RV漆皮方扣低跟靴，在韓國著名歌手Pearl Sister於60年代推出的歌曲First Love伴奏下，輕輕搖擺身體，充滿復古的舊時代氣息。隨後時光又回到現代，小孫女與奶奶穿著Hotel Vivier鑽扣拖鞋在客廳跳舞，溫馨祖孫情讓人看了同感幸福。

當導演是申敏兒一直以來的夢想，這次的合作也她主動和Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni提議的。在製作過程中她親自指導拍攝，不僅親自彩排、積極準備外景拍攝、卡司徵選、道具及造型、配樂等，更與現場工作人員詳細討論、解說、溝通。「將心中想過的畫面拍攝化成真非常有趣，這次的經歷更對我來說是一大挑戰。若沒有專業拍攝團隊我們無法達成，希望奶奶與孫女的故事能如我自己的故事般，觸動人心。」

Roger Vivier Hotel Vivier黑色羊毛皮革鑽扣拖鞋，57,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Hotel Vivier黑色羊毛皮革鑽扣拖鞋，57,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Hotel Vivier粉色羊毛緞面鑽扣拖鞋，57,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Hotel Vivier粉色羊毛緞面鑽扣拖鞋，57,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
申敏兒首次嘗試自導自演Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier RV紅色漆皮方扣低跟靴，價格店洽。圖／迪生提供
Roger Vivier RV紅色漆皮方扣低跟靴，價格店洽。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier I Love Vivier 珍珠鑽扣跟鞋，43,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier I Love Vivier 珍珠鑽扣跟鞋，43,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供
Roger Vivier全新形象短片「A Vivier Love Story」。圖／迪生提供

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