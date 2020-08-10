雙效合一 是酒杯也是醒酒器

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房價居高不下，「小宅」風行，在居住空間普遍狹小的情形下，家裡又要收納酒杯、又要收納醒酒器，實在不是一件容易的事。

好在奧地利葡萄酒杯專業品牌Riedel，推出全新葡萄品種專用杯系列Winewings，既是酒杯也是醒酒器；在「雙效合一」下，不但可以節省空間，對預算有限的小資族來說，也是一大福音。

Winewings系列由Riedel第十代傳人Georg Riedel親自研發設計，外型顛覆以往杯款設計，平寬的杯身底部如同機翼因而得名。除了酒杯，Winewings系列一樣有出醒酒器，若想要搭配同系列醒酒器使用，一樣可行。

Winewings系列給予葡萄酒廣闊的呼吸空間，能快速地展現細緻的香氣層次；微調的杯身曲線，更提升呈現葡萄酒中重要的明亮酸度與細緻礦物感的元素表現，並且依然保有Riedel一貫的強調傳遞葡萄品種特色香氣與口感功能性。

Georg Riedel表示：「當我們要在杯中品評葡萄酒時，第一步是以肉眼觀看得到的印象，第二步是嗅聞，然後是品嘗。我選擇設計一個平坦且延伸的底部，讓這個翼部形狀提供了更寬闊的空間，增加了葡萄酒接觸空氣的表面積，提供了更好的醒酒效果以增加香氣層次變化。」

「當我們將鼻子靠近酒杯，會接近暴露於葡萄酒的較寬表面。」Georg Riedel指出：「但是，這一特點並不能完全提供每種葡萄品種的最佳香氣，因此，要捕獲細膩的分層香氣，還必須使杯身壁面彎曲並正確校準每隻杯子的杯緣口徑。」

Riedel Winewings 共有7種葡萄品種杯款，分別是包括Riesling、Sauvignon Blanc與Chardonnay 在內的3種白葡萄品種的專屬杯款；以及3款紅葡萄品種杯，分別是Cabernet Sauvignon、Pinot Noir/Nebbiolo與Syrah，還有一款香檳氣泡酒杯。每款建議零售價皆為單支1,300元。

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