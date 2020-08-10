快訊

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集集香蕉進軍東京奧運 農糧署修訂TGAP規範準備出國

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影
集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影

集集的山蕉，過去曾是日本皇室指定進貢給天皇的貢品，後來逐漸被遺忘式微，近來因應2020東京奧運選手村食材供應需求，農糧署修訂完成公告「香蕉良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」，優化版的香蕉食安規範，未來可取得台灣香蕉驗證，將可供應東京奧運選手村使用。

為了讓集集香蕉的特有風味，推向日本東京奧運會，集集鎮公所今天上午在集元果觀光工廠舉行良好作物規範T.G.A.P 2020 PLUS簡介及智慧農業課程，向來自南投各地的蕉農，委由台灣香蕉研究所博士陳以錚、林忠逸及郭洲獎一起齊聚上課學習，說明規範內容及智慧農業解決方案。

集集鎮長陳紀衡說，上月農委會主委陳吉仲及行政院中辦執行長蔡培慧巡訪南投縣時，便邀請集集農產加入台灣水果國家隊，前進東京奧運，提升集集國際知名度，鎮公所因而爭取開辦課程，讓集集的農民都能了解語次農產品出國機會的可貴，藉此組成集集農業國家隊，透過農業將集集帶向國際。

陳紀衡指出，集集山蕉在早時期相當的風行，以前日治時期， 只要是香蕉籃外有個「千」字的竹籃，就知道是要進貢給日本天皇的集集山蕉，因疫情關係，東京奧運延期辦理，因此有相當充分的時間可以準備，而蕉農也希望藉由課程轉型與提升，一起為前進日本市場做準備。

集元果觀光工廠表示，集集由於地勢處於250公尺以上，氣候適宜、加上靠近山區日夜溫差大，使得集集香蕉被稱為「山蕉」，生長期達13至16個月 ，讓集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，相對產量不大。

集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影
集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影
集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影
集集山蕉有著更扎實的肉質口感 ，味道香濃、甜度Q感更高，將取得香蕉良好農業規範認證，明年進軍本東京奧運會，打開日本市場。記者黑中亮／攝影

集集 香蕉

延伸閱讀

夏天來集集參加仲夏樂之夢 火車站前成為周末歡樂景點

吃當季／感到疲勞或焦慮時，來杯香蕉汁吧！ 達人教你做4種美味的「香蕉汁特調」

吃當季／抗憂鬱的快樂食物「香蕉」，富含Ｂ群可消除疲勞 但2種人要節制

相關新聞

奇幻虛實的生活繪本 自然綠意環繞玻璃屋

人類文明的進步，對於大自然的傷害與影響，造成了許許多多如今已不可逆的現象，地球暖化、氣候異常、生物滅絕…等，過往環保議題還可僅僅只是宣傳品上的形容詞，如今早已經成為你我切身的話題。

招牌「鹽蒸鮑魚」升級了！Ukai夏季菜單 激出新火花

在炎熱的季節裡，The Ukai Taipei鐵板燒及割烹選用時令的香魚、鯖魚、鱸魚等各式海味，搭配上花蓮黃金蜜筍、圓茄...

吃鍋就是要喝爆這款湯底！十大必吃濃醇香「牛奶鍋」店家

吃膩麻辣鍋的重口味，炎炎夏日還是想嗑鍋嗎？那牛奶鍋就是你最好的選擇！湯底滿滿蛋白質及鈣質，嚐起來鮮香卻不膩口，想要濃郁口感可加入起司，對於不敢吃辣的人，牛奶鍋可說是首選湯頭。

集集香蕉進軍東京奧運 農糧署修訂TGAP規範準備出國

集集的山蕉，過去曾是日本皇室指定進貢給天皇的貢品，後來逐漸被遺忘式微，近來因應2020東京奧運選手村食材供應需求，農糧署...

這樣挑威士忌　一秒就上手

「威海」茫茫，全世界威士忌產區與酒廠加總起來，不知凡幾，你想要挑一支威士忌，卻不知道要從哪裡下手？從橡木桶種類來切入，會是一條迅速了解威士忌風味的最短捷徑...

噶瑪蘭再傳捷報 獲英國WWM大師品味勳章

噶瑪蘭再傳捷報！「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」繼日前在2020東京威士忌暨烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition）...

鞋帶也寫滿愛意 吳磊賣萌推薦HOGAN七夕應景鞋

每年七夕情人節都會推出應景鞋款的HOGAN，今年也不例外，選用最具愛情象徵性的愛心搭配充滿愛意的文字重新妝點旗下Inte...

蔡依林陪蔡媽出遊合照 「寶寶」伴遊成焦點

天后蔡依林最近較少曝光，因此只要IG一有更新就引起粉絲熱烈回應。昨日她PO出與媽媽一起出遊合影的照片，蔡媽媽笑容燦爛，兩人被粉絲讚爆，直呼「可愛」、「根本姐妹」、「媽媽好年輕」。不過粉絲眼睛也都超尖、記憶力極佳，除了有粉絲認出蔡依林身上穿著的襯衫是曾經於「同樂會」活動公開亮相過的Off-White品牌，被許多人大力稱讚的斜背淺綠色包款也都被認出，是上週IG她自己曾經曬過的近期愛包，她po文還暱稱這款寶格麗的Serpenti Forever為「寶寶」。

話題新美妝 小方塊氣墊、60色唇膏筆高人氣遭熱搜

新冠肺炎疫情衝擊，荷包緊縮，療癒系、話題性商品當道，在2020年8月的美妝新品中，又屬「小方塊氣墊」、「60色唇膏筆」、「哆啦A夢眉彩膏」的討論度最具高人氣。

花價衝上高檔 供不應求價差大

花價最近衝上高檔，彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，因疫情緩和，國內婚喪喜慶活動都恢復正常，花卉需求量大增，但因先前不少花農不知疫情會持續多久，不敢種植，以致於目前貨源較少，花卉供不應求，但因品質落差大，價格差異性也大，預估花價高檔會持續到農曆七月後。

不想排隊！美食外送平台foodomo推「預約內用」新服務

最近的報復性出遊潮，走到哪都人擠人，用餐時間熱門餐廳更是大排長龍。美食外送平台foodomo創新推出「預約內用」新服務，不只享受免排隊的便利，更可享受到最高66%回饋好康。

限量7萬個！麥當勞「小小兵萬用置物籃」超萌登場

今年暑假，又萌又可愛的「小小兵」將亂入全台麥當勞啦！自8月12日起，麥當勞推出全新的「小小兵萬用置物籃」，除了有凱文、史都華與蘿蔔等3位人氣小小兵之外，還可見到全新角色「拖拖」同步登場。活動期間內，民眾購買任一套餐加價269元就可獲得，全台限量7萬組。

熱門新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。