集集香蕉進軍東京奧運 農糧署修訂TGAP規範準備出國

集集的山蕉，過去曾是日本皇室指定進貢給天皇的貢品，後來逐漸被遺忘式微，近來因應2020東京奧運選手村食材供應需求，農糧署修訂完成公告「香蕉良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」，優化版的香蕉食安規範，未來可取得台灣香蕉驗證，將可供應東京奧運選手村使用。

為了讓集集香蕉的特有風味，推向日本東京奧運會，集集鎮公所今天上午在集元果觀光工廠舉行良好作物規範T.G.A.P 2020 PLUS簡介及智慧農業課程，向來自南投各地的蕉農，委由台灣香蕉研究所博士陳以錚、林忠逸及郭洲獎一起齊聚上課學習，說明規範內容及智慧農業解決方案。

集集鎮長陳紀衡說，上月農委會主委陳吉仲及行政院中辦執行長蔡培慧巡訪南投縣時，便邀請集集農產加入台灣水果國家隊，前進東京奧運，提升集集國際知名度，鎮公所因而爭取開辦課程，讓集集的農民都能了解語次農產品出國機會的可貴，藉此組成集集農業國家隊，透過農業將集集帶向國際。

陳紀衡指出，集集山蕉在早時期相當的風行，以前日治時期， 只要是香蕉籃外有個「千」字的竹籃，就知道是要進貢給日本天皇的集集山蕉，因疫情關係，東京奧運延期辦理，因此有相當充分的時間可以準備，而蕉農也希望藉由課程轉型與提升，一起為前進日本市場做準備。