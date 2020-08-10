噶瑪蘭再傳捷報 獲英國WWM大師品味勳章

噶瑪蘭再傳捷報！「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」繼日前在2020東京威士忌暨烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition），獲頒競賽總冠軍「2020最佳單一麥芽威士忌 （Best of The Best Single Malt）」後；現在又得到「重量級」加冕儀式。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於英國知名烈酒媒體《The Spirits Business》籌辦之2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020），獲得世界威士忌產區至高殊榮「大師品味勳章（Taste Masters Medal）」。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」是有「威士忌界的愛因斯坦」封號的傳奇人物Jim Swan博士，攜手噶瑪蘭研發團隊，所研發出來的酒款。他們秉持科學家精神，反覆針對刨除、烘烤與燒烤，設定不同參數，終於開創出威士忌業界革命性的橡木桶處理技術——S.T.R.（刨桶、烘桶、燒桶） 工藝。

透過此精確工藝，能夠有效除去葡萄酒桶過多的酸澀口感，加深橡木桶風味厚度，並以手工燒炙工法完整鎖住香氣，再歷經時間與亞熱帶氣候的高溫洗禮，終於淬煉出「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，更讓「台灣釀造 （Made in Taiwan）」的威士忌，以後起之姿，風靡全球。

今年噶瑪蘭創新實驗室再度匠心精研，打造第二支小量生產、完美展現S.T.R.細緻工藝的單一麥芽威士忌；新酒款預計在10月份，以4支珍稀原酒之臻藏套組形式推出，再度邀請全世界見證冠軍威士忌的神秘基因傳承。

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