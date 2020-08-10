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噶瑪蘭再傳捷報 獲英國WWM大師品味勳章

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶原酒」，不斷驚艷國際競賽評審與世界烈酒專家。圖／金車噶瑪蘭提供
「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶原酒」，不斷驚艷國際競賽評審與世界烈酒專家。圖／金車噶瑪蘭提供

噶瑪蘭再傳捷報！「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」繼日前在2020東京威士忌暨烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition），獲頒競賽總冠軍「2020最佳單一麥芽威士忌 （Best of The Best Single Malt）」後；現在又得到「重量級」加冕儀式。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於英國知名烈酒媒體《The Spirits Business》籌辦之2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020），獲得世界威士忌產區至高殊榮「大師品味勳章（Taste Masters Medal）」。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」是有「威士忌界的愛因斯坦」封號的傳奇人物Jim Swan博士，攜手噶瑪蘭研發團隊，所研發出來的酒款。他們秉持科學家精神，反覆針對刨除、烘烤與燒烤，設定不同參數，終於開創出威士忌業界革命性的橡木桶處理技術——S.T.R.（刨桶、烘桶、燒桶） 工藝。

透過此精確工藝，能夠有效除去葡萄酒桶過多的酸澀口感，加深橡木桶風味厚度，並以手工燒炙工法完整鎖住香氣，再歷經時間與亞熱帶氣候的高溫洗禮，終於淬煉出「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，更讓「台灣釀造 （Made in Taiwan）」的威士忌，以後起之姿，風靡全球。

今年噶瑪蘭創新實驗室再度匠心精研，打造第二支小量生產、完美展現S.T.R.細緻工藝的單一麥芽威士忌；新酒款預計在10月份，以4支珍稀原酒之臻藏套組形式推出，再度邀請全世界見證冠軍威士忌的神秘基因傳承。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車噶瑪蘭今年10月計劃推出第二支完美展現S.T.R.（刨桶、烘桶、燒桶）細緻工藝的單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供
金車噶瑪蘭今年10月計劃推出第二支完美展現S.T.R.（刨桶、烘桶、燒桶）細緻工藝的單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）大師勳章Masters。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）大師勳章Masters。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）金牌。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）金牌。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）大師品味勳章（World Whiskey Taster Masters）。圖／金車噶瑪蘭提供
2020世界威士忌大師競賽（The World Whisky Masters 2020）大師品味勳章（World Whiskey Taster Masters）。圖／金車噶瑪蘭提供

葡萄酒 噶瑪蘭

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