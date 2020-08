噶瑪蘭再傳捷報 獲英國WWM大師品味勳章

噶瑪蘭再傳捷報!「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」繼日前在2020東京威士忌暨烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition),獲頒競賽總冠軍「2020最佳單一麥芽威士忌 (Best of The Best Single Malt)」後;現在又得到「重量級」加冕儀式。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於英國知名烈酒媒體《The Spirits Business》籌辦之2020世界威士忌大師競賽(The World Whisky Masters 2020),獲得世界威士忌產區至高殊榮「大師品味勳章(Taste Masters Medal)」。

「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」是有「威士忌界的愛因斯坦」封號的傳奇人物Jim Swan博士,攜手噶瑪蘭研發團隊,所研發出來的酒款。他們秉持科學家精神,反覆針對刨除、烘烤與燒烤,設定不同參數,終於開創出威士忌業界革命性的橡木桶處理技術——S.T.R.(刨桶、烘桶、燒桶) 工藝。

透過此精確工藝,能夠有效除去葡萄酒桶過多的酸澀口感,加深橡木桶風味厚度,並以手工燒炙工法完整鎖住香氣,再歷經時間與亞熱帶氣候的高溫洗禮,終於淬煉出「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」,更讓「台灣釀造 (Made in Taiwan)」的威士忌,以後起之姿,風靡全球。

今年噶瑪蘭創新實驗室再度匠心精研,打造第二支小量生產、完美展現S.T.R.細緻工藝的單一麥芽威士忌;新酒款預計在10月份,以4支珍稀原酒之臻藏套組形式推出,再度邀請全世界見證冠軍威士忌的神秘基因傳承。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康