這樣挑威士忌　一秒就上手

「威海」茫茫，全世界威士忌產區與酒廠加總起來，不知凡幾，你想要挑一支威士忌，卻不知道要從哪裡下手？從橡木桶種類來切入，會是一條迅速了解威士忌風味的最短捷徑。

為什麼從橡木桶種類來切入會最快？這是因為酒廠從蒸餾器蒸餾出來的原酒，都是透明無色的；而橡木桶就形同是讓威士忌更加美麗動人的化妝師，透過陳年的過程，不但在時間的洗禮之下，讓酒液染上誘人的琥珀色澤，也在原酒個性之外，提供更多曼妙的、來自橡木桶的繽紛風味。

因此只要區辨橡木桶，便能夠迅速了解一支陌生威士忌背後的風味主軸。我們就從最大宗、也是最常見的雪莉桶（Sherry Casks）與波本桶（Bourbon Casks）來談起。

所謂「雪莉桶威士忌」，指的是使用陳年過西班牙雪莉酒的二手桶來進行陳年的威士忌。其中以使用歐洲紅橡木、裝填過西班牙赫雷茲雪莉酒的雪莉桶，最為稀有珍貴。

「雪莉桶威士忌」通常帶有葡萄乾、堅果、莓果或黑巧克力、肉桂等香氣，甚至還會有醃漬過後的蜜餞的味道，很像台灣的「鹹酸甜」，口感較厚重；在酒色方面，呈現較深沉的琥珀色。

而「波本桶威士忌」，指的是使用陳年過美國波本酒的二手桶來進行陳年的威士忌，使用美國白橡木。由於美國法律規定，波本威士忌必須要放在全新且烤過的美國白橡木桶陳年，因此陳年過波本威士忌的桶子，不能再次使用，因此這些桶子就賣到蘇格蘭去，用來陳年蘇格蘭威士忌。

「波本桶威士忌」帶有奶油、焦糖、香草、堅果等風味，並經常帶有淡淡的花香、蜂蜜以及無花果氣息，氣質清新；在酒色方面，則呈現淡淡的金黃色澤。

如果我們用女性來比喻，雪莉桶就像是風姿綽約的輕熟女，嫵媚動人；波本桶就像是青春無敵的妙齡少女，是最甜美可人的小清新。

你喜歡輕熟女？還是小清新？我的建議是兩者都試試看，你會發現，她們其實一樣美麗！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康