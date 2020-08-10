鞋帶也寫滿愛意 吳磊賣萌推薦HOGAN七夕應景鞋

每年七夕情人節都會推出應景鞋款的HOGAN，今年也不例外，選用最具愛情象徵性的愛心搭配充滿愛意的文字重新妝點旗下Interaction鞋款，讓純白的百搭運動鞋也可以注入一絲甜蜜。

被稱為「冰塊鞋」的Interaction系列，最特別的就是使用6公分高的特殊記憶鞋墊，鞋底靈感來自打破了的冰，形成兩個冰塊，具有支撐功能並提升避震度，更以彈性潛水布料和科技皮革拼接而成，輕巧百搭。而今年的七夕特別設計，HOGAN以紅色愛心圖樣搭配「Super Love」字樣點綴鞋側，不只如此，鞋帶也別有巧思，上面可以見到HOGAN Logo和小愛心與Love字樣，像是隨著每個腳步都能讀出浪漫的情話，增添驚喜又讓造型顯得更可愛。