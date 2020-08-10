蔡依林陪蔡媽出遊合照 「寶寶」伴遊成焦點

天后蔡依林最近較少曝光，因此只要IG一有更新就引起粉絲熱烈回應。昨日她PO出與媽媽一起出遊合影的照片，蔡媽媽笑容燦爛，兩人被粉絲讚爆，直呼「可愛」、「根本姐妹」、「媽媽好年輕」。不過粉絲眼睛也都超尖、記憶力極佳，除了有粉絲認出蔡依林身上穿著的襯衫是曾經於「同樂會」活動公開亮相過的Off-White品牌，被許多人大力稱讚的斜背淺綠色包款也都被認出，是上週IG她自己曾經曬過的近期愛包，她po文還暱稱這款寶格麗的Serpenti Forever為「寶寶」。

身為寶格麗的品牌大使，蔡依林身上的這款薄荷綠Serpenti Forever小牛皮肩背包來自品牌今年秋冬最新系列。寶格麗今年秋冬配件主題為Maxi Glam玩心樂趣，以薄荷綠、莓紅碧璽、雛菊托帕石等繽紛的色彩組成活潑熱情的新風貌，其中薄荷綠又是主打色，出現包括在新品7 Ways相機包、Serpenti Cabochon小牛皮包、以及蔡依林所背的Serpenti Forever小牛皮肩背包上，搭配鍍淡金色蛇頭扣環飾以黑色和白色琺瑯，蛇眼鑲飾孔雀石。今年新改款的Serpenti Forever小牛皮肩背包隔層多容量大，包括兩個內格收納層、一個開放式內層袋、一個拉鍊內層袋、一個固定式信用卡夾，時尚天后的眼光過然令人信服。 BVLGARI Serpenti Forever薄荷綠色小牛皮肩背包，80,500元。圖／寶格麗提供 蔡依林背寶格麗包包與媽媽出遊。圖／取自IG @jolin_cai 蔡依林帶寶格麗包包出遊，暱稱這款包為「寶寶」。圖／取自IG @jolin_cai