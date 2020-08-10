話題新美妝 小方塊氣墊、60色唇膏筆高人氣遭熱搜

新冠肺炎疫情衝擊，荷包緊縮，療癒系、話題性商品當道，在2020年8月的美妝新品中，又屬「小方塊氣墊」、「60色唇膏筆」、「哆啦A夢眉彩膏」的討論度最具高人氣。

韓妞熱搜的「小方塊氣墊」正式登台了，這款由LANEIGE蘭芝推出的「我型我塑霧感氣墊」和「我型我塑光感氣墊」，除提供霧感控油耐汗、光感超保濕二種妝感，可滿足講究妝感完美的女性朋友需求外，最具話題的是，它還有著以馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒，而這款完美粉盒正是由曾任Samaung、Nike、微軟創意總監的全球知名產品設計師余賢圭所打造，360度無邊框方型設計是其最大特色。

「小方塊氣墊」除有霧感、光感二種不同妝效外，還分別搭配二款專利粉撲，其中的細節設計包括：13mm寬版彈力絲帶，使用上更順手，霧感氣墊搭配的是智慧氣袋貼妝粉撲，粉撲表面的細長氣孔在沾取粉底時，能完整吸附高遮瑕粉末。光感氣墊則是搭配智慧擬真反光粉撲，在粉撲內的海棉增加氣孔層設計，能均勻沾附保濕粉體，讓完妝修飾力更加。

MAKE UP FOR EVER的「ROCK真我唇膏筆」一口氣則是推出60色，全系列分為5大色調：暖裸色、冷裸色、粉紫色、紅色與珊瑚色。其中，主打色#402更是由品牌創辦人Dany Sanz親自操刀設計，是一款不偏冷不偏暖的中性紅色，訴求適合所有膚色的人使用。

除了多色彩，「ROCK真我唇膏筆」並添加柔焦複合體及天然山茶花油、維他命E等保養成分，既可滿足對霧面唇彩質地的喜好，也不會苦惱乾巴巴顯唇紋。此外，還搭配全新研發的筆刷式設計，將唇膏蓋設計成唇刷筆桿造型，結合唇膏體子彈頭的造型設計，訴求即使沒有唇刷筆，也能輕鬆上妝。

歡慶哆啦A夢50週年，KISSME花漾美姬新推出的「KISSME眉彩膏R」便是與DORAEMON聯名限定包裝，提供03奶茶棕、04自然棕、05焦糖棕、08霧灰棕四款眉色，瓶身上並印有限定的哆啦A夢圖案。