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花價衝上高檔 供不應求價差大

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
花價最近衝上高檔，因疫情緩和，國內婚喪喜慶活動都恢復正常，花卉需求量大增，目前貨源較少，花卉供不應求，但因品質落差大，價格差異性也大，預估花價高檔會持續到農曆七月後。記者林宛諭／攝影
花價最近衝上高檔，因疫情緩和，國內婚喪喜慶活動都恢復正常，花卉需求量大增，目前貨源較少，花卉供不應求，但因品質落差大，價格差異性也大，預估花價高檔會持續到農曆七月後。記者林宛諭／攝影

花價最近衝上高檔，彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，因疫情緩和，國內婚喪喜慶活動都恢復正常，花卉需求量大增，但因先前不少花農不知疫情會持續多久，不敢種植，以致於目前貨源較少，花卉供不應求，但因品質落差大，價格差異性也大，預估花價高檔會持續到農曆七月後。

田尾鄉花卉產銷班第一班班長羅志蔚說，夏天花卉本來就比較不好照顧，加上先前受疫情影響，花價大跌，不少農民都棄種，但最近婚喪喜慶及廟會活動又恢復，需求量大，供貨量少，價格都提升了。

羅志蔚說，4月疫情期間一把洋桔梗批發價不到100元，非洲菊一把10枝20幾元，但現在他的洋桔梗賣到台北花卉市已可賣到200元，非洲菊也可賣到一把70、80元，漲了4倍價，不過價格和去年同期差不多。

接下來還有農曆七夕、農曆七月拜拜普渡等活動，花卉需求量仍大，高銘輝說，如果疫情沒有太大變化，預計花卉高檔會持續2、3個月，因為像菊花生長期也要3、4個月，產量才能出來。

高銘輝說，現在夏季愈來愈熱，夏季花卉很不好種，種植技術要更好，價格才會好，且夏季平地花卉價格低，平地玫瑰一把批發價可能只有50元，但南投高山玫瑰賣相好一把可到250元，價差很大。

疫情 農民 生產合作社 普渡 七夕 新冠肺炎 花田

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