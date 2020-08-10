不想排隊！美食外送平台foodomo推「預約內用」新服務

最近的報復性出遊潮，走到哪都人擠人，用餐時間熱門餐廳更是大排長龍。美食外送平台foodomo創新推出「預約內用」新服務，不只享受免排隊的便利，更可享受到最高66%回饋好康。

自8/11起至8月底期間，消費者只要輸入「炫父88」優惠碼，就可以享有預約內用服務美食8.8折，加上8月foodomo推出的「爸氣回饋專案」，不僅全平台每筆訂單LINE POINTS 18%回饋、新用戶還可獲得限量299元折100折價券，若使用富邦J卡結帳還能額外享有3%優惠，層層加碼最高可享66%回饋。

其他美食外送平台如foodpanda、Uber Eats、LINE熱點，因應疫情期間民眾用餐習慣改變，目前都有提供點餐外帶自取的服務，而foodomo原本的「外送」、「揪團」、「跑腿代買」功能也都備受好評，新增獨家「預約內用」服務，更進一步解決民眾尖峰時段外出用餐排隊久候的困擾。只要打開foodomo App，即可搜尋到方圓10公里內的餐廳，在餐前30分鐘預約，先預訂餐點、先付款，不僅免排隊隨到隨吃，就算出門忘記帶錢包也不出糗。