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放大版乖乖再回歸 7-ELEVEN中元節創意、優惠澎湃送上

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN預期下週進入農曆7月後是普渡採買高峰期，藉由規模陳列獨家規格的大包裝零食組合應景迎合買氣，全新企劃「無憂中元節」主題專案架活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預期下週進入農曆7月後是普渡採買高峰期，藉由規模陳列獨家規格的大包裝零食組合應景迎合買氣，全新企劃「無憂中元節」主題專案架活動。圖／7-ELEVEN提供

一年一度的中元普渡大檔將至，雖然因為防疫期間可能會減少大規模團拜，但該準備的習俗心意還是不能少。7-ELEVEN積極搶攻小家庭用普渡供品市場，將從8月12日起展開「無憂中元節」主題專案架活動，推出巨型放大版餅乾、人氣零食夾鏈包或小包多入數規格、進口零食等澎湃好物；同步打造「誠心祈福有buy有保庇」量販專區，精選便利商店獨家大包裝商品，以及限時4天多入數暢銷飲品預購活動，強打買一送一等多項超值優惠。還能搭配使用「振興隨取卡」、icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具「週一至週六折5%、週日最省折10%」等超殺優惠，讓消費者輕鬆就近超前部署普渡用品。

其中最搶眼的商品，就屬去年熱銷4.7萬包的經典零食乖乖放大的乖乖加倍好運袋，今年再度強勢回歸。另外，XXL巨無霸蚵仔煎分享包，內含蚵仔煎、玉蜀叔、真魷味等人氣零食，並特別附贈蚵仔煎經典圖樣的趣味帆布袋，也非常值得收藏！活動期間購買3件指定商品還可用149元加購限量三麗鷗束口收納提籃（共3款），20公升超大容量、貼心束口設計，還能折疊收納，可愛實用兼具。

而為了讓民眾更方便採購中元節商品，7-ELEVEN線上購物中心即日起至9月2日推出多項商品買1送1及第2件5折優惠，8月18日前購買指定品牌滿699元即送50元購物金，全站消費滿1,200元，更有機會將Apple AirPods Pro帶回家。8月19日起至9月2日止，則推出指定商品滿888元現折88元優惠，全站消費滿1,200元，有機會抽到Apple iPhone SE 2代，讓民眾不用出門採購還有機會將大獎帶回家。

除此之外，7-ELEVEN還與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，讓信眾不用出遠門，只要到7-ELEVEN預購，即可幫您代辦贊普。普渡品將送至大甲鎮瀾宮一起進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後，普渡品還可選擇宅配到府或是統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福過的交通安全皮製御守限量贈品。免到大賣場人擠人，一站就能搞定中元普渡。

7-ELEVEN推出經典零食乖乖放大的乖乖加倍好運袋，去年熱銷4.7萬包，今年再度強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出經典零食乖乖放大的乖乖加倍好運袋，去年熱銷4.7萬包，今年再度強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供
除了大包裝零食，7-ELEVEN更獨家推出樂事意合中元收納籃組，內含樂事經典口味3款各2盒，附多功能收納籃，超值價149元。圖／7-ELEVEN提供
除了大包裝零食，7-ELEVEN更獨家推出樂事意合中元收納籃組，內含樂事經典口味3款各2盒，附多功能收納籃，超值價149元。圖／7-ELEVEN提供
三麗鷗束口收納提籃具有20公升超大容量、貼心束口設計，還能折疊收納，可愛實用兼具。圖／7-ELEVEN提供
三麗鷗束口收納提籃具有20公升超大容量、貼心束口設計，還能折疊收納，可愛實用兼具。圖／7-ELEVEN提供
三麗鷗束口收納提籃，把手設計提取超方便，具有貼心束口設計，還可摺疊攜帶，約20公升容量超萬用。圖／7-ELEVEN提供
三麗鷗束口收納提籃，把手設計提取超方便，具有貼心束口設計，還可摺疊攜帶，約20公升容量超萬用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出無憂中元節主題專案架，活動期間購買3件指定商品還可加購3款限量三麗鷗束口收納提籃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出無憂中元節主題專案架，活動期間購買3件指定商品還可加購3款限量三麗鷗束口收納提籃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出XXL巨無霸蚵仔煎分享包，內含蚵仔煎、玉蜀叔、真魷味等人氣零食，並特別附贈蚵仔煎經典圖樣的趣味帆布袋，非常值得收藏。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出XXL巨無霸蚵仔煎分享包，內含蚵仔煎、玉蜀叔、真魷味等人氣零食，並特別附贈蚵仔煎經典圖樣的趣味帆布袋，非常值得收藏。圖／7-ELEVEN提供

普渡 零食 購物網 蚵仔煎 便利商店 鎮瀾宮 7-Eleven

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放大版乖乖再回歸 7-ELEVEN中元節創意、優惠澎湃送上

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