放大版乖乖再回歸 7-ELEVEN中元節創意、優惠澎湃送上

一年一度的中元普渡大檔將至，雖然因為防疫期間可能會減少大規模團拜，但該準備的習俗心意還是不能少。7-ELEVEN積極搶攻小家庭用普渡供品市場，將從8月12日起展開「無憂中元節」主題專案架活動，推出巨型放大版餅乾、人氣零食夾鏈包或小包多入數規格、進口零食等澎湃好物；同步打造「誠心祈福有buy有保庇」量販專區，精選便利商店獨家大包裝商品，以及限時4天多入數暢銷飲品預購活動，強打買一送一等多項超值優惠。還能搭配使用「振興隨取卡」、icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具「週一至週六折5%、週日最省折10%」等超殺優惠，讓消費者輕鬆就近超前部署普渡用品。

其中最搶眼的商品，就屬去年熱銷4.7萬包的經典零食乖乖放大的乖乖加倍好運袋，今年再度強勢回歸。另外，XXL巨無霸蚵仔煎分享包，內含蚵仔煎、玉蜀叔、真魷味等人氣零食，並特別附贈蚵仔煎經典圖樣的趣味帆布袋，也非常值得收藏！活動期間購買3件指定商品還可用149元加購限量三麗鷗束口收納提籃（共3款），20公升超大容量、貼心束口設計，還能折疊收納，可愛實用兼具。

而為了讓民眾更方便採購中元節商品，7-ELEVEN線上購物中心即日起至9月2日推出多項商品買1送1及第2件5折優惠，8月18日前購買指定品牌滿699元即送50元購物金，全站消費滿1,200元，更有機會將Apple AirPods Pro帶回家。8月19日起至9月2日止，則推出指定商品滿888元現折88元優惠，全站消費滿1,200元，有機會抽到Apple iPhone SE 2代，讓民眾不用出門採購還有機會將大獎帶回家。