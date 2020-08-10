快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英仙座流星雨12日最精彩 南瀛天文館推觀測導覽活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供
英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供

暑假最大英仙座流星雨即將在12日達到極大期，台南市南瀛天文館還提供木星及土星觀測，還有多項天文活動，有機會可用天文望遠鏡看到彗星C/2020 F3 NEOWISE)。

今年夏天天空很精彩，從日環食、23年來最亮的NEOWISE彗星(C/2020 F3)、木星衝、土星衝以及英仙座流星雨，有多個特殊天象接連到來，因此當天晚上有機會看到滿天的流星。

天文館指出，英仙座流星雨的母彗星為斯威夫特─塔特爾（109P），當地球行經彗星遺留在軌道上的碎屑時，眾多的碎屑同時掉入大氣層產生流星雨，從地球上看起來，這些流星都像是來自同一個輻射點四散而出─來自英仙座的方向，流星雨因此而得到命名。

觀測流星雨最佳的方式，只要找尋光害少、視野開闊的地方躺在地上往天頂觀看即可，英仙座流星雨的輻射點約在8月12日晚上9時從東北方升起，不過觀測流星無須緊盯著輻射點的位置，整個天空都有可能看到流星，當日月相為農曆23號的下弦月，下半夜會受到月光影響，因此午夜前是最佳觀測時間。

南瀛天文館表示，8月12日當天館內也會舉辦流星雨觀測活動，內容包含流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，觀測活動將從晚間18:30持續到24:00。當日星象劇場也加開下午5點半星光場「極地企鵝上太空2—流星之謎」，搭配特別導覽節目「流光星影」介紹流星雨，並提供下午4點半、下午5點半二場次全票買一送一優惠活動，「歡迎民眾攜帶野餐墊前來席地一起看流星」。

英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供
英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供
英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供
英仙座流星雨12日最精彩，南瀛天文館推觀測導覽活動。圖／南瀛天文館提供

彗星 天文館 輻射 劇場 木星 太空

延伸閱讀

英仙座流星雨12日爆發 嘉縣6熱點觀賞

每小時100顆流星「英仙座流星雨」將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

把握時間許願！「英仙座流星雨」12日登場　每小時近百顆

這兩晚別錯過流星雨 氣象局估每小時最多百顆流星

相關新聞

奇幻虛實的生活繪本 自然綠意環繞玻璃屋

人類文明的進步，對於大自然的傷害與影響，造成了許許多多如今已不可逆的現象，地球暖化、氣候異常、生物滅絕…等，過往環保議題還可僅僅只是宣傳品上的形容詞，如今早已經成為你我切身的話題。

招牌「鹽蒸鮑魚」升級了！Ukai夏季菜單 激出新火花

在炎熱的季節裡，The Ukai Taipei鐵板燒及割烹選用時令的香魚、鯖魚、鱸魚等各式海味，搭配上花蓮黃金蜜筍、圓茄...

不想排隊！美食外送平台foodomo推「預約內用」新服務

最近的報復性出遊潮，走到哪都人擠人，用餐時間熱門餐廳更是大排長龍。美食外送平台foodomo創新推出「預約內用」新服務，...

限量7萬個！麥當勞「小小兵萬用置物籃」超萌登場

今年暑假，又萌又可愛的「小小兵」將亂入全台麥當勞啦！自8月12日起，麥當勞推出全新的「小小兵萬用置物籃」，除了有凱文、史都華與蘿蔔等3位人氣小小兵之外，還可見到全新角色「拖拖」同步登場。活動期間內，民眾購買任一套餐加價269元就可獲得，全台限量7萬組。

放大版乖乖再回歸 7-ELEVEN中元節創意、優惠澎湃送上

一年一度的中元普渡大檔將至，雖然因為防疫期間可能會減少大規模團拜，但該準備的習俗心意還是不能少。7-ELEVEN積極搶攻小家庭用普渡供品市場，將從8月12日起展開「無憂中元節」主題專案架活動，推出巨型放大版餅乾、人氣零食夾鏈包或小包多入數規格、進口零食等澎湃好物；同步打造「誠心祈福有buy有保庇」量販專區，精選便利商店獨家大包裝商品，以及限時4天多入數暢銷飲品預購活動，強打買一送一等多項超值優惠。還能搭配使用「振興隨取卡」、icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具「週一至週六折5%、週日最省折10%」等超殺優惠，讓消費者輕鬆就近超前部署普渡用品。

英仙座流星雨12日最精彩 南瀛天文館推觀測導覽活動

暑假最大英仙座流星雨即將在12日達到極大期，台南市南瀛天文館還提供木星及土星觀測，還有多項天文活動，有機會可用天文望遠鏡看到彗星C/2020 F3 NEOWISE)。

垃圾怎麼運最好？學者：複製成功經驗不見得適合

垃圾清運是各國都要處理的民生問題，因為社會型態殊異、民眾習慣不同，在一處成功的經驗，複製到另一處不見得順利，各國只能發展符合自身需要的模式。沒有「最好」，只有「最適合」。

到南園 聽晚霞與詩的音樂會

聯合報系有行旅企畫的「南園文化美學節慶音樂之旅」，十月特別規畫灣聲樂團舉辦兩場音樂會。一場是在晚霞時的草地上，與天地共享...

七夕情人節 蕭邦翩翩蝴蝶愛心比翼TASAKI摘星獻愛

七夕情人節，許多戀人會選擇共度相伴，並為彼此獻上象徵甜蜜愛意的禮物，為特別的這一日留下紀念。愛心圖案向來是瑞士精品蕭邦（...

減少包裝 人頭馬提出綠色永續承諾

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台南鄉親久等了！「藏壽司」首度插旗府城

台南人再等等，很快就吃得到「藏壽司」了！來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期將連續於台北att、台南Focus開設新分店，...

新貨到！麥卡倫雙桶15年與18年 9月上市

「麥卡倫控」注意了！麥卡倫雙桶系列（Double Cask Range）即將於9月分在台灣上市兩個新酒款，分別是「麥卡倫雙桶15年（Macallan Double Cask 15 Years Old）」，以及「麥卡倫雙桶18年（Macallan Double Cask 18 Years Old）」。

熱門新聞

周日晚連生成2熱帶低壓周一恐成颱 氣象局：離台灣很近

一張圖看一周天氣！薔蜜颱風後迎低壓帶 周二全台豪雨

可能再添雙颱！「米克拉」最快上午生成 恐海陸警齊發

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。