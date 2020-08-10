英仙座流星雨12日最精彩 南瀛天文館推觀測導覽活動

暑假最大英仙座流星雨即將在12日達到極大期，台南市南瀛天文館還提供木星及土星觀測，還有多項天文活動，有機會可用天文望遠鏡看到彗星C/2020 F3 NEOWISE)。

今年夏天天空很精彩，從日環食、23年來最亮的NEOWISE彗星(C/2020 F3)、木星衝、土星衝以及英仙座流星雨，有多個特殊天象接連到來，因此當天晚上有機會看到滿天的流星。

天文館指出，英仙座流星雨的母彗星為斯威夫特─塔特爾（109P），當地球行經彗星遺留在軌道上的碎屑時，眾多的碎屑同時掉入大氣層產生流星雨，從地球上看起來，這些流星都像是來自同一個輻射點四散而出─來自英仙座的方向，流星雨因此而得到命名。

觀測流星雨最佳的方式，只要找尋光害少、視野開闊的地方躺在地上往天頂觀看即可，英仙座流星雨的輻射點約在8月12日晚上9時從東北方升起，不過觀測流星無須緊盯著輻射點的位置，整個天空都有可能看到流星，當日月相為農曆23號的下弦月，下半夜會受到月光影響，因此午夜前是最佳觀測時間。

南瀛天文館表示，8月12日當天館內也會舉辦流星雨觀測活動，內容包含流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，觀測活動將從晚間18:30持續到24:00。當日星象劇場也加開下午5點半星光場「極地企鵝上太空2—流星之謎」，搭配特別導覽節目「流光星影」介紹流星雨，並提供下午4點半、下午5點半二場次全票買一送一優惠活動，「歡迎民眾攜帶野餐墊前來席地一起看流星」。