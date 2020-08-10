113保護專線 即起日語也能通

衛福部保護司今天宣布，考量長期在台日籍人士超過1.2萬人，113保護專線即起新增日語通譯服務，讓日籍人士不因語言不通阻斷求助路。

衛生福利部保護服務司上午發布新聞稿指出，為了提升外語人士更友善的保護熱線求助管道，113保護專線除了既有的英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語等5種外語通譯服務外，再新增日語服務。

保護司代理司長郭彩榕上午受訪時表示，近年來因工作或跨國婚姻來台的日本籍人數逐年成長，109年已超過1.2萬人。從過去113專線服務案量來看，108年有5通日籍人士來電。雖然不多，但當他們有求助需求時，可能因語言隔閡讓服務打折。

郭彩榕說，許多日籍新住民不諳國語或英語，過去113接線社工常因語言不通，僅能簡單蒐集受暴資訊，請員警過去協助等；但如果要提供更細緻的服務或給予情緒安撫，就會因為語言不通卡住。

113專線啟動日語通譯服務後，當來電者需要講日語時，即安排通曉日語的人士與接線社工與其進行3方通話會談，讓服務不因語言隔閡而中斷或打折。

根據保護司統計，113保護專線在94年4月開始增設英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語等5種外語通譯服務，透過通譯人員的協助，減少民眾因語言隔閡的求助障礙，至109年6月已累計提供2475人次通譯服務。

衛生福利部提醒，現正值暑假期間，孩童因未到學校，常有受虐不易發覺的狀況；另老人遭家人肢體、精神暴力或財務剝削，也常不願、不知或無法向外求助。民眾可多加留意社區孩童及老人，若發現有需要保護情事，請撥打113保護專線或110報警，即時尋求協助。