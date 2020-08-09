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招牌「鹽蒸鮑魚」升級了！Ukai夏季菜單 激出新火花

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
割烹針對夏季所推出的夏旬八寸。圖／The Ukai Taipei提供
割烹針對夏季所推出的夏旬八寸。圖／The Ukai Taipei提供

在炎熱的季節裡，The Ukai Taipei鐵板燒及割烹選用時令的香魚、鯖魚、鱸魚等各式海味，搭配上花蓮黃金蜜筍、圓茄、澎湖角瓜等等食材，推出「漫遊盛夏」時令菜單，讓民眾可以享受各式風土滋味。

本次割烹所推出的夏季菜單中，廚師選用10～15公分大小的香魚，灑上細鹽後以炭火烤至焦香，帶來細緻優雅的風味，乃是夏季限定的重點美味。擔任前菜角色的「八寸」，使用了鯖魚、黃雞魚、鰻魚等應景食材，搭配上日本大和芋高湯，呈現出季節感十足的食用樂趣。青森著名的風土料理「莓煮」，選用台灣九孔鮑與角瓜相互搭配成湯，再配上北海道海膽呈現，有著濃郁的海潮滋味。也因海膽在乳白色的湯品中，宛若朝霧中的野草莓，故得名「莓煮」。另外UKAI的銘物「豆水豆腐」，也是不容錯過的招牌。午餐每人2,000元起，晚餐每人4,000元起。

鐵板燒的菜單中，屏東的白鰻以日本關東烹調鰻魚的技法，先蒸後烤，搭上筊白筍及青龍椒，傳達出豐腴軟嫩的鰻魚滋味，絕對是夏天補充元氣的聖品。源自法國地中海沿岸的馬賽魚湯，本季也與Ukai招牌料理 「鹽蒸鮑魚」擦出完美火花，藉由各式鮮美海鮮熬製的精華，賦予鹽蒸鮑魚更為豐富的味蕾饗宴。另外還有鱸魚與蛤蠣雞湯醬汁交織的清爽風采、特選的田村牧場和牛等不同料理。午餐每人2,500元起，晚餐每人6,000元起。

以青森傳統莓煮料理呈現的海膽鮑魚。圖／The Ukai Taipei提供
以青森傳統莓煮料理呈現的海膽鮑魚。圖／The Ukai Taipei提供
屏東白鰻以日本關東技法調理，傳達出軟嫩的鰻魚滋味。圖／The Ukai Taipei提供
屏東白鰻以日本關東技法調理，傳達出軟嫩的鰻魚滋味。圖／The Ukai Taipei提供
鐵板燒本次融合雙國技巧，推出岩蒸鮑魚佐馬賽魚湯。圖／The Ukai Taipei提供
鐵板燒本次融合雙國技巧，推出岩蒸鮑魚佐馬賽魚湯。圖／The Ukai Taipei提供

日本 海膽 屏東

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