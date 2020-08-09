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七夕情人節 蕭邦翩翩蝴蝶愛心比翼TASAKI摘星獻愛
七夕情人節，許多戀人會選擇共度相伴，並為彼此獻上象徵甜蜜愛意的禮物，為特別的這一日留下紀念。愛心圖案向來是瑞士精品蕭邦（Chopard）聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾最鍾愛的設計元素，而在今年七夕，蕭邦便獻上全新的Happy Hearts Wings珠寶，將一對浪漫的紅色心形組成翩翩飛舞的蝴蝶翅膀，搭配內含一顆滑動鑽石的心形於兩側，讓全系列的珠寶以最浪漫的方式訴說愛意。系列珠寶包括項鍊、耳環、手鍊、手鐲等，並以獲公平採礦認證的18K玫瑰金打造，也將對地球的大愛蘊含其中。
日本品牌TASAKI則回歸牛郎織女於銀河中搭鵲橋相會的古老傳說，以繁星為主題，透過渾圓澄澈的珍珠或璀璨鑽石，刻劃星辰光芒閃耀跳動的時刻。comet系列以Akoya珍珠和黃K金描繪耀眼的彗星劃破寧夜空的姿態，兩種不同的光澤象徵愛人之間的相守，金屬部分以簡潔優雅的幾何線條勾勒出彗星悠長的尾翼。而以白K金和鑽石打造的abstract star系列戒指，除了以鑽石點綴幾何圖案雕琢鏤空的半星圖案，兩枚戒指配組在一起則組成一顆完整的星星，象徵合而為一的深刻情感。
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