台南鄉親久等了！「藏壽司」首度插旗府城

台南人再等等，很快就吃得到「藏壽司」了！來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期將連續於台北att、台南Focus開設新分店，其中台南Focus店，更是藏壽司首度進駐台南，不僅增添府城民眾的用餐新選擇，也可以體驗到吃壽司、抽扭蛋的樂趣。

來自日本大阪的藏壽司，創業於1977年，在全世界共有400餘間分店，並且於2014年正式登台，目前在台北、新北、台中、高雄等地已經累積開設27間門市，其中宜蘭新月店、新莊宏匯店都是甫於8月才陸續開幕的新門市。店內除了提供超過百款的迴轉壽司之外，藏壽司最大的特色之一，就是每吃5盤，就可憑空盤換取扭蛋抽獎一次，有機會獲得不同的紀念小禮物，因此很受家庭顧客歡迎，近期也有絨毛娃娃、置物包等多款「拉拉熊」的主題特製禮品，等著民眾帶回家。

藏壽司目前已經開始針對信義att、台南Focus等兩間分店進行人才招募。其中估計將於9月開幕的台南Focus店，乃是藏壽司首度進駐台南，別具意義。而信義att店則是藏壽司在台北市的第4間分店。