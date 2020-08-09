OLYMPUS入門微單眼相機E-M10 Mark IV 復古輕量登場

喜愛復古設計，還是難以忘懷相機按下快門時悸動心情的族群，現在又有新選擇。OLYMPUS推出全新E-M10 Mark IV微型單眼可換鏡頭相機，機身延續OM-D家族日系經典的機身造型與小型輕量化的設計，更舒適穩定的握感，以及滿足自拍需求的向下翻轉LCD液晶螢幕與專用自拍模式，即使是影像新手也能輕鬆捕捉精彩畫面。

E-M10 Mark IV配備旗艦機型使用的TruePic VIII影像處理器，搭載2,000萬像素的感光元件，內建五軸防手震系統，具備高達4.5級的快門速度補償表現。而為了滿足家庭族群對人像及寵物拍攝的需求，也加入最高15fps的高速連拍能力、進化的C-AF精準功能，以及臉部與眼部優先對焦功能，還有觸控式自動對焦快門功能，都能幫助使用者更輕鬆拍出穩定清晰的照片。

另外一個E-M10 Mark IV的主打功能就是專為自拍族群的設計，不僅配備OM-D系列首款向下翻轉液晶螢幕，機身背面的自拍專用握感膠條，也可以減輕單手反握相機自拍時的手指壓力，另外也可以搭配專用App內的遙控自拍功能，團體自拍照也可輕鬆完成。

這次E-M10 Mark IV也內建了豐富的拍攝功能，包含全自動模式、場景模式（SCN）、進階攝影模式（AP）及藝術濾鏡模式（Art Filter），其中AP進階攝影模式更包含獨家的Live Comp即時合成、Live Time長時間曝光、多重曝光等高級攝影功能，想要拍攝星空、光軌、車軌也沒問題。