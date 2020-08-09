熱氣球嘉年華明起未戴口罩者 禁搭熱氣球繫留、自由飛

因應中央疫情指揮中心（CDC）宣布人潮聚集擁擠的八大場所民眾要戴口罩規定，台東縣交觀處處長余明勳今天下午表示，台東熱氣球活動明天起針對參加熱氣球繫體驗與自由飛行的民眾強制戴口罩，不戴口罩就拒絕購票與搭乘；至於一般民眾在高台滑草坡觀看熱氣球遊客則宣導戴口罩、保持安全距離。

余明勳指出，目前CDC要求參加大型活動的民眾也要戴上口罩，台東縣政府已要求國內外飛行、地勤及工作人員都要把口罩戴上，造型球展球區也不再開放民眾進入。至於預約登記與現場排隊購票準備搭乘熱氣球繫留、自由飛行的遊客，自明天（10日）上午場起，一律強制戴口罩，沒戴口罩遊客不得購票跟搭乘。

至於在高台滑草坡觀看熱氣球展球的遊客，余明勳表示， 鹿野高台熱氣球主場地，四周完全無阻隔，是個空曠的開放空間，難以設置管制點與控制遊客進場與離場動線，大會只能不斷透過現場廣播、網路宣傳來加強勸導遊客戴口罩，保持社交距離，做好自我防護。