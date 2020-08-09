新貨到！麥卡倫雙桶15年與18年 9月上市

「麥卡倫控」注意了！麥卡倫雙桶系列（Double Cask Range）即將於9月分在台灣上市兩個新酒款，分別是「麥卡倫雙桶15年（Macallan Double Cask 15 Years Old）」，以及「麥卡倫雙桶18年（Macallan Double Cask 18 Years Old）」。

麥卡倫雙桶系列誕生於2016年，「麥卡倫雙桶12年（Macallan Double Cask 12 Years Old）」正是該系列第一個酒款。

麥卡倫雙桶系列以在美國白橡木雪莉桶與歐洲西班牙雪莉桶中陳年過的酒液，調配在一起。美國白橡木雪莉桶主要賦予酒液香草、柑橘、檸檬、蜂蜜、奶油和橡木香味；西班牙雪莉橡木桶，則賦予酒液杏桃、葡萄乾、巧克力和辛香料風味；兩者互相調和後，不但增加了酒體的複雜度，更實現了兩種口味之間的微妙平衡。

9月即將在台灣上市的麥卡倫雙桶15年與18年，都採用了於再次填充的美國Oloroso雪莉桶，以及歐洲Oloroso雪莉桶中熟成至少15年以上的酒液，來進行混合調配，酒精濃度皆為43%。

麥卡倫雙桶15年充滿美國白橡木雪莉桶所帶來的蜂蜜與柑橘氣味，巧妙平衡了麥卡倫傳統的果乾、蜜餞與木質辛香料的風味特色。麥卡倫雙桶18年則風味更複雜，一開始聞到的是丁香的氣息，接著是太妃糖與薑的香氣，緊跟著而來的豐富焦糖味，微妙的平衡了酒液裡的辛辣感。

麥卡倫雙桶15年在英國售價為100英鎊，約合新台幣3,886元。麥卡倫雙桶18年在英國售價為250英鎊，約合新台幣9,715元。目前國內售價仍未定。

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