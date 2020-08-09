雪莉控必嚐　布萊迪全新波夏OLC雪莉桶登台

相信威士忌迷都知道，雖然市場上有許多標榜「雪莉桶風味」的威士忌，但許多都是來自雪莉桶的衍生品，使用「純正雪莉桶」的威士忌真的不太多。

布萊迪（Bruichladdich）單一純麥蘇格蘭威士忌這次推出的全新波夏（Port Charlotte）OLC雪莉桶威士忌，正是採用「純正雪莉桶」來陳年，拒絕使用品質不達標，經過「調味」或「加工」的木桶。

位於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠與西班牙的費南多．德．卡斯蒂亞酒莊（Fernando de Castilla），建立長期合作關係。這家位於西班牙雪莉酒重鎮赫雷茲的酒莊，提供數量有限的傳統正規雪莉桶和雪莉豬頭桶給布萊迪酒廠，酒莊主人簡．佩特森（Jan Pettersen）會親自挑選、推薦酒桶，並打包送至布萊迪。

布萊迪現任首席釀酒師亞當．漢內特（Adam Hannett）表示：「我們選取了非常優質的Oloroso（OLC）豬頭桶，此種橡木桶尺寸比普通的雪莉桶小，使這款口感複雜的單一麥芽威士忌帶來更多濃郁的餘韻。」

全新波夏OLC:01選用2009年收穫的蘇格蘭大麥，並於2010年進行蒸餾。這款優雅的煙燻威士忌，最初在一系列複雜的波本桶、席哈葡萄酒桶以及天然甜葡萄酒桶中熟成，並於2018年被重新裝入費南多．德．卡斯蒂亞酒莊優質的Oloroso豬頭桶中。因此，波夏OLC:01 2010以清冽純正的泥煤味，混合著美妙的烘焙咖啡氣味，以及青檸和無花果的香氣為特點；伴隨著泥煤味的餘韻，絲絲巧克力和香草的氣息緩緩綻放於唇齒間。

波夏OLC:01 2010於艾雷島上的布萊迪酒廠裝瓶，酒精度為55.1%，也是波夏此品牌當中繼MRC:01 2010之後的第二代波夏橡木桶探索系列的酒款，建議零售價3,980元。

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